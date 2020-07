BK Orgeldraaien in Maasmechelen geannuleerd door stijgende besmettingen Marco Mariotti

28 juli 2020

17u14 1 Maasmechelen Op zondag 23 augustus zou in Maasmechelen de 10de editie van het Open Belgisch kampioenschap orgeldraaien plaatsvinden. Door de gewijzigde corona-omstandigheden en de extra maatregelen hebben het gemeentebestuur van Maasmechelen en vzw MechaMusica beslist om het evenement niet te laten doorgaan.

“De gezondheid van de deelnemers, vrijwilligers en bezoekers primeert”, zegt Gilbert Duerinck, voorzitter van MechaMusica. “Het was geen aangename beslissing om te nemen, maar in de gegeven omstandigheden is het ons inziens wel de verstandigste.”

Nochtans was het BK Orgeldraaien een goed alternatief. “Het is niet evident om in de nasleep van de coronacrisis evenementen te organiseren”, zei schepen van Toerisme Herbert Coox (Open Vld) eerder nog. “Het kampioenschap genaamd ‘Maasmechelen draait door’ is een openluchtevenement waarbij de afstandsregels probleemloos kunnen gegarandeerd worden. De draaiorgelspelers trakteren het publiek op zowel traditionele als heel recente muziek met ‘filmmuziek’ als aandachtsthema.”

Door de stijging van het aantal besmettingen in gans Vlaanderen wordt nu toch teruggekomen op die beslissing.