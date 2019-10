Bioloog Frank Resseler maakt tiendelige videoreeks over dieren in Nationaal Park Hoge Kempen Marco Mariotti

25 oktober 2019

18u26 0 Maasmechelen Bioloog Frank Resseler (38) uit Maasmechelen zit in de eindfase van zijn tiendelige reeks ‘De Buitenkans’ die hij in opdracht maakte voor het Nationaal Park Hoge Kempen. De man laat zien welke minder bekende dieren je er het hele jaar door vindt als je in het natuurdomein vertoeft. “Er is zoveel meer dan de ree of het everzwijn”, zegt hij.

De Buitenkans bestaat uit tien afleveringen waarvan er reeds acht gepubliceerd zijn. De meest recente – de achtste aflevering – gaat over de blauwvleugelsprinkhaan. Resseleraar – bioloog én documaker – zette zijn schouders onder het project van het Regionaal Landschap Maas en Kempen en vertelt gepassioneerd over de Limburgse fauna. “Bedoeling is dat de kijker mee ervaart welke dieren je allemaal in het Nationaal Park Hoge Kempen vindt. Er is hier veel meer dan het everzwijn of de ree.”

Resseler was op zijn zestiende de jongste natuurgids van Vlaanderen en woonde twee jaar in Brazilië waar hij ook in het tropisch woud rondleidingen deed. De Maasmechelaar ontpopte zich doorheen de jaren tot dé natuurdocumentairemaker van Limburg en nam al tal van films op voor het Nationaal Park Hoge Kempen. De tiendelige natuurreeks loopt dit najaar op zijn einde en is enkel online te bekijken. Meer info via www.dekijkhut.be.