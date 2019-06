Bijzondere plannen: kerk Opgrimbie krijgt fietspad door zijbeuk en houten tribune Marco Mariotti

25 juni 2019

14u53 4 Maasmechelen Een fiets- en wandelpad, verplaatst altaar, tribune, vergaderzaal én drinkgelegenheid achter het gebouw. De gloednieuwe plannen voor de kerk van Opgrimbie aan de Heirstraat zijn meer dan bijzonder te noemen. “Dit kan een frisse en nieuwe impuls geven aan Opgrimbie”, zegt schepen van Toerisme Herbert Coox (Open Vld).

Iedereen is het erover eens dat de kerken in Maasmechelen herbestemd moeten worden. Maar in Opgrimbie denken ze wel heel ‘outside the box’. De kerkraad stelde maandagavond hun innovatieplannen voor aan een vijftigtal inwoners. De bedoeling is dat de oude kerk aan de Kerkstraat en de 'nieuwe' kerk logischer met elkaar verbonden worden door de oude Kerkeweg op te waarderen. “Het oude kerkgebouw wordt gerenoveerd en we willen ook de oude fresco’s herstellen”, zegt schepen Coox.

Toerisme

“Maar mijn geboortedrop Opgrimbie verdient meer op cultureel vlak. Het is zowat een kleurloze deelgemeente geworden waar we veel nood hebben aan verfrissing. Het kan ook op toeristisch vlak een trekpleister worden.” Coox en de kerkraad hebben het dan vooral over de plannen met de nieuwe kerk.

Het altaar zal omgedraaid worden en verschoven richting het kerkorgel. Dat orgel - dat blijkbaar niet echt waardevol is - zal worden weggehaald. Daar waar nu het altaar staat, komt een houten tribune. “De viering zal na de werken dus in de omgedraaide richting gebeuren. Als je naar de kerk kijkt vanuit de Heirstraat, zal aan de rechtervoorzijde voortaan een opening worden voorzien waar je kan door wandelen of fietsen, helemaal door de kerk naar buiten. Die rechter zijbeuk zal worden gescheiden van de middenbeuk via glazen wanden.”

Centrale kerken

Fietsen door de kerk. Niet alle bewoners zijn voorstander en ook op sociale media wordt kritisch gereageerd. Maar Coox nuanceert: “Via het herbestemmingsplan van de UHasselt werden de kerken per categorie onderverdeeld. Die van Eisden-Dorp en Mechelen-centrum zijn de centrale actieve kerken. Die van Opgrimbie zal actief blijven, maar moet ook andere invullingen krijgen. We kunnen er moeilijk een glazen stolp over zetten en er dan eeuwig afblijven.”

De omgeving van de Heirstraat is momenteel niet aantrekkelijk voor fietsers. “Maar ook daar zoeken we een oplossing. Het dichtstbijzijnde fietsknooppunt ligt bij de vijvers in de Broekstraat, op de grens met Rekem. Van daaruit kan er richting de oude kerk gefietst worden en zo via ‘de Pels’ richting de nieuwe kerk.” Totale prijskaartje: 1,3 miljoen euro, waarvan een groot deel gesubsidieerd. De kerk zal tegen 2021 haar nieuw jasje krijgen.