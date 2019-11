Beschuldigde kappersmoord aan speurders: “Iemand omleggen voor 50.000 euro, daar heb ik geen problemen mee” VCT

27 november 2019

16u47 0 Maasmechelen “Ik heb er geen problemen mee om iemand om te leggen voor 50.000 euro op voorwaarde dat het een crimineel is. Ik maak er dan wel een erezaak van dat ik het professioneel doe en dat de slachtoffers niet lijden.” De agenten die Shane R. (30) na een van zijn verhoren op 18 november 2014 naar de doorgangscel begeleidden waren verrast door wat ze plots allemaal te horen kregen van de man. “De Aquino’s, dat zijn maar klein mannen. De opdrachtgevers van de moord op Hilmi Gedik zijn veel zwaardere jongens. Zelf heb ik de moord niet gepleegd maar de kans is groot dat ik er wel voor veroordeeld zal worden. Als ik daar dan 30 jaar voor ga krijgen en ik zit er 12 jaar of 15 jaar voor uit, dan ben ik loyaal aan het milieu en zal ik daar financieel voor vergoed worden.” Boos weerlegde Shane R. vandaag die uitspraken voor het hof van assisen in Tongeren. “De politie liegt, hier zijn geen bewijzen van.”

Op 4 november 2014 zat Shane R. al enkele maanden in de gevangenis van Lantin. Maar hij wilde daar weg, want ‘de ratten liepen letterlijk in zijn cel rond’. Daarom drong Shane R. aan op een overplaatsing. In ruil zou hij de opdrachtgevers van de moord op Hilmi Gedik én die van de moord op Patrick Brouns vrijgeven. Op 18 november 2014 werd Shane R. overgebracht naar de gevangenis van Leuven. Tijdens een videoverhoor met de FGP diezelfde dag ontkende hij dan wel weer dat hij de opdrachtgevers van de moorden kende, zoals hij eerder had meegedeeld. Maar nadat de camera’s gestopt waren met draaien, vertelde Shane R. wel heel wat informatie aan de twee agenten die hem naar de doorgangscel begeleidden. Hij wilde dit als een anonieme verklaring afleggen, gaf hij nog mee. Ook al maakten de agenten snel duidelijk dat zij niet gemachtigd waren om op die vraag in te gaan.

Heel zware jongens

Speurder H. was verrast door de straffe uitspraken van Shane R. , die indruk maakten op de agent en zijn collega. “Hij vertelde ons dat hij dit in het videoverhoorlokaal niet kon zeggen maar dat hij de opdrachtgevers van de moord op Hilmi Gedik wel degelijk kende. Hij sprak over heel zware jongens, die boven de Aquino’s stonden. Zelf kon hij de namen niet geven want dan zouden ze hem sowieso ombrengen.” De moord op Hilmi Gedik had Shane ook niet zelf kunnen plegen, zo klonk het, want zijn DNA was al aanwezig in de woning van het slachtoffer.

Ik zou zo’n slachtoffer dan volgen en in een onbewaakt moment met een kogel ombrengen Beschuldigde Shane R. tijdens zijn verklaring aan twee agenten

Dat hij zelf niet vies is van geweldpleging, gaf Shane R. ook grif toe aan de agenten. Hij pleegde eerst gewone diefstallen, schakelde daarna over op grotere overvallen maar koos uiteindelijk voor homejackings, omdat dat veel sneller ging. “Ik heb er geen probleem mee om iemand om te leggen voor 50.000 euro op voorwaarde dat het een crimineel is,” ratelde Shane R. verder af. “Want als ik het niet doe, dan doet iemand anders het wel. Ik maar er dan wel een erezaak van dat ik het professioneel doe en dat de slachtoffers niet lijden. Ik zou zo’n slachtoffer dan bijvoorbeeld volgen en in een onbewaakt moment met een kogel ombrengen.” Speurder H. leek nog onder de indruk van wat Shane R. hem in 2015 allemaal ongevraagd vertelde. “We hebben dat daarna allemaal in een proces-verbaal opgetekend en aan de verantwoordelijken van het dossier overgemaakt.”

Volgens mijn advocaten gooi ik er mijn eigen ramen mee in, maar ik blijf erbij. Ik heb niet gezegd wat de politie hier vertelt Volgens beschuldigde Shane R. liegt de politie

‘De politie liegt’

“De politie liegt, hier zijn geen bewijzen van,” reageerde Shane R. toen hoofdspeurder Kun een overzicht gaf van zijn verklaringen aan de agenten. Met ogen die vuur schoten aanhoorde de beschuldigde daarna de getuigenis onder eed van de agenten zelf, die speciaal opgeroepen werden voor het hof van assisen in Tongeren. Zijn advocaten vroegen een schorsing om met Shane te overleggen, voordat hij nogmaals reageerde na de getuigenis van de agenten. Maar zelfs na dat overleg veranderde zijn standpunt niet.

Voorzitter Liesens vroeg hem meer uitleg. “De speurders zijn hier onder eed komen verklaren wat u na uw officiële verhoor allemaal verteld heeft. Indien moest blijken dat ze liegen kunnen ze een kruis maken over hun job en worden ze zwaar gestraft. Dat heeft toch een bepaalde geloofwaardigheid. Waarom zouden ze dan liegen? Shane R.: Mijn advocaten hebben mij aangespoord dat ik dit allemaal niet zou weerleggen. Omdat ik anders mijn eigen ramen zou inslaan en het proces zo goed als beslist zou zijn. Toch blijf ik erbij, ik heb dit niet verteld.”

Wapens

Volgens Shane R. leverde hij samen met zijn medebeschuldigde Brian V.G. wel een tiental wapens aan Hilmi Gedik. Hij haalde de wapens in Nederland en sloeg ze op bij de stiefvader van V.G. in Kinrooi. Om ze aan Gedik te gaan leveren legde hij een eigenaardig traject af. Met de wapens in een schooltasje stapte hij in Kinrooi op de bus tot op de Pauwengraaf in Maasmechelen en legde daarna nog een drietal kilometer te voet af. Brian V.G. ontkent de wapenhandel. In de entourage van het slachtoffer Hilmi Gedik wist ook niemand iets van de wapenhandel af. “Dus we moeten gewoon geloven dat u als broekventje van toen 22 jaar wapens leverde aan de hoogste criminele kringen?”, confronteerde Patrick Boyen Shane R. “Hoe werkt dat dan?” Shane: “Ik leefde al van mijn 17de op straat. Waar de wapens naartoe gingen weet ik niet en een deskundige ben ik ook niet. Iemand die tweedehandswagens verkoopt is daarom ook geen mecanicien.”

Leugendetector

Shane voelde zelf aan dat het vandaag niet zijn beste dag was geweest. “Ik word hier heel slecht afgeschilderd maar ik heb de moord op Hilmi Gedik niet gepleegd. Ik wil daar gerust een leugendetectortest voor ondergaan. Het lijkt me de enige manier om dit ook te bewijzen,” sloot de beschuldigde af. R. kreeg eerder al de kans om tijdens zijn verblijf in de gevangenis een polygraaftest af te leggen maar hij meldde toen dat hij zich daar niet wilde voor verplaatsen.

Morgen komen de deskundigen aan het woord en staat ook de echtgenote van de vermoorde Silvio Aquino op de getuigenlijst.