Beestige Boelbos opent in Mechelse Heide Marco Mariotti

27 mei 2020

15u36 2 Maasmechelen De Mechelse Heide heeft er een heuse speelbos bij. De Beestige Boelbos is sinds vandaag geopend voor het publiek. De coronamaatregelen omtrent de speeltuinen blijven van kracht.

In het speelbos maken kinderen en hun ouders kennis met de dieren van het Nationaal Park, in het bijzonder de soorten die leven op de Mechelse Heide. Het heideblauwtje is daarbij de centrale figuur die de kinderen leidt door het speelbos van de ene avontuurlijke kennismaking naar de andere.

Je vindt er een vossensluiptocht, slangenkruip, reeën- en paddensprong, hagedissenloop en een everzwijnenverdwijntruc. Het amfitheater werd aangelegd waar verhalen kunnen worden verteld of waar Rangers, leerkrachten of speelpleinwerkers in een ‘buitenklas’ de kinderen kunnen les geven of toespreken.

Vlak naast het Beestige Boelbos en het Zandloperpad ligt een speelduin en een waterpoel die voorzien zijn van een waterspel en een klimboom om de speelpret helemaal compleet te maken.

“Ravotten in het groen heeft niets dan voordelen: het is goed voor lichaam en geest én we zaaien bij onze kinderen hun eerste waardering voor het groene Vlaanderen", zegt Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “Zeker in coronatijden beseffen we goed hoeveel energie jong en oud haalt uit een uitstap naar onze bos- en natuurgebieden.”

Maatregelen

Momenteel mag er al gespeeld worden in het speelbos met respect voor de coronamaatregelen. De huidige maatregelen houden in dat bezoek aan het speelbos is voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Bovendien moet de toegang beperkt worden tot maximum 20 kinderen tegelijk. Merk je dat het te druk is in het speelbos, wandel dan verder en keer op een later ogenblik terug.

Het Beestige Boelbos is een project dat mogelijk werd gemaakt met de financiering van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en kwam tot stand via een samenwerking tussen Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, de gemeente Maasmechelen en Speelpleinwerking de Saenhoeve. De aanleg van het speelbos werd vakkundig uitgevoerd door Natureplay.