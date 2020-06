Barstjes tussen CD&V en Open Vld, maar Patro Eisden krijgt zijn soccerhall Marco Mariotti

11 juni 2020

12u20 4 Maasmechelen Twee keer goed nieuws op de gemeenteraad voor Patro Eisden: de jeugd verhuist na 20 jaar naar het moderne sportcomplex én de club mag een soccerhall uitbouwen. Dat laatste werd gestemd zónder Open Vld. “De gemeente moet borg staan voor een soccerhall, terwijl het financieel plan van Patro ongeloofwaardig is”, zegt Romain Hamers, schepen van Sport (Open Vld).

Historische stemming afgelopen gemeenteraad in Maasmechelen. Patro Eisden kan starten met de uitbouw van het jeugdcomplex voor 200 spelers. Nieuwe kleedkamers, douches en een kantine. Na twintig jaar wordt het hoofdstuk aan de oude velden bij de Tuinwijk éindelijk afgesloten. Die gronden zullen verkaveld worden en zal 7 miljoen aan inkomsten opleveren voor de gemeente.

Gemeente blij, Patro blij. Iedereen op één lijn. Maar toen kwamen Patrovoorzitter Salar Azimi en co af met de bouw van een soccerhall. De inkomsten van zo’n hall zouden op termijn extra inkomsten genereren en de andere leningen mee moeten helpen aflossen.

Belastingbetaler

Patro vroeg de gemeente om borg te staan voor de lening voor die soccerhall, iets dat er bij Open Vld niet in gaat. “Ambitieuze projecten zijn prima, maar een risicovolle borgstelling is geen taak voor een gemeentebestuur. Patro overschat de inkomsten van hun kantine en soccerhall. We hoopten op een betaalbaar plan zoals afgesproken binnen het vooropgestelde budget. Nu zal de belastingbetaler er voor kunnen opdraaien, zo werkt dat als je borg moet staan en het op termijn misloopt.”

Met de hall erbij kost het ganse project 1,9 miljoen euro, waarvan 300.000 euro Vlaamse subsidies. De lening voor de soccerhall bedraagt 600.000 euro Raf Terwingen, burgemeester Maasmechelen

Eigendom gemeente

Maar Raf Terwingen (CD&V) en co wilden de soccerhall - en dus ook borg ervoor staan - wél doorduwen op de gemeenteraad. Daarvoor kregen ze steun bij... de socialistische oppositiepartijen. “Met de hall erbij kost het ganse project 1,9 miljoen euro, waarvan 300.000 euro Vlaamse subsidies”, weet de burgemeester. “De lening voor de soccerhall bedraagt 600.000 euro. En als die niet wordt afgelost, komt die in het vermogen van de gemeente te liggen. Het wordt dan onze eigendom.”

Het werd dus plots de oppositie die voor een meerderheid moest zorgen en de beide agendapunten kon doorduwen. “Een klap in ons gezicht. Maar we gaan de zaak niet opblazen. Toch moet dit in de toekomst niet opnieuw gebeuren”, besluit schepen van Sport Hamers.