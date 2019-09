Auteur Karsten Conaert krijgt zaal muisstil tijdens boekvoorstelling over WO II in Kotem Marco Mariotti

30 september 2019

19u07 3 Maasmechelen De boekvoorstelling van ‘Helmen in de Achtertuin’ bleek een groot succes. Een tweehonderdtal aanwezigen luisterden zondag naar de uiteenzetting van Karsten Conaert in het wijkcentrum van Kotem. “Kippenvel, om stil van te worden”, vertelden de aanwezigen.

In 2014 stootte Karsten Conaert op het graf van de Duitse soldaat Friedrich Risse op het oorlogskerkhof in Lommel. De jongeman bleek in Boorsem gesneuveld en was nog maar achttien jaar. Karsten begon aan een zoektocht, sprak familieleden, en kon het volledige verhaal van zijn leven én overlijden in Boorsem reconstrueren.

Zondag bij de boekvoorstelling deed hij zijn volledige zoektocht uit de doeken en vertelde de aanwezigen over hoe minstens acht Duitse tienersoldaten sneuvelden in de straten van Boorsem. “Hier nog geen vijfhonderd meter verder, aan de kapel in de Bampstraat.” Tal van inwoners uit Boorsem, Kotem en Uikhoven komen aan het woord in zijn boek en waren ook zondag aanwezig. Het gebeuren weekte 75 jaar na datum nog steeds emoties los bij een heel aantal ouderen.

Dinsdagavond om 19.30 uur brengt Karsten een uitgebreide lezing in de bibliotheek van Maasmechelen over het boek en zijn zoektocht. Inschrijven is verplicht en kan via 089/76.97.20 of bibbalie@maasmechelen.be. Deelname bedraagt vijf euro. Het boek ‘Helmen in de Achtertuin’ is die avond ook verkrijgbaar en kost 20 euro.