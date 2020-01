Austin werd veganist na een tekenbeet: “Ik vertrek nu naar New-York op veganistische citytrip” Dirk Selis

12 januari 2020

14u00 0 Maasmechelen De 24-jarige Austin Adamek vernam twee jaar geleden dat hij een vleesallergie had opgelopen door een tekenbeet. Hij besloot dan maar vegetariër te worden en is vandaag een trotse veganist. Maar Austin vindt het wel jammer dat er in Limburg zo weinig veganistische restaurants zijn. Daarom trekt hij naar New-York op veganistische citytrip doorheen de Big Apple.

“Een veganist eet geen vlees, vis, eieren, zuivel en honing en koopt bijvoorbeeld geen kleding van leer of verzorgingsproducten die getest zijn op dieren”, legt Austin uit. “Tegenwoordig is het heel erg gemakkelijk om een veganist te zijn. Je kunt voor het ruime aanbod aan vleesvervangers kiezen. Maar je kunt het ook perfect zonder deze redden. In het begin blijft het altijd even zoeken, maar als je het eenmaal weet dan is er niets moeilijks aan. Alles wat dierlijk is, is perfect vervangbaar door iets plantaardigs. Zo zijn er bijvoorbeeld meer dan 10 verschillende soorten plantaardige melk. En de prijzen vallen ook goed mee in vergelijking met dierlijke producten.”

Tekenbeet

“Ik ben ongeveer 2 jaar geleden begonnen als vegetariër, toen er bij mij een vleesallergie werd vastgesteld. Ik wilde weten waarom ik al jarenlang zoveel buikpijn had. Na allerlei onderzoeken in het ziekenhuis van Leuven bleek dat ik deze allergie heb opgelopen door een tekenbeet. Ik mocht wel nog kip en vis eten, maar dat heb ik ook afgezworen. Geen dierenleed meer door mijn maag.”

Anonymous for the Voiceless

“Ik wilde meer weten over een leven zonder vlees en ging op zoek naar andere vegetariërs en veganisten. En zo belandde ik bij de groep ‘Anonymous for the Voiceless’, een dierenrechtenorganisatie die gespecialiseerd is in straatactivisme. Omdat ik toen op kot zat in Hasselt, kon ik ook gemakkelijk deelnemen aan acties van AV in Hasselt. Vanaf dat moment ben ik volledig veganist geworden. Vegetariër zijn is al een stap in de goede richting. Maar dan ben je er nog niet. Want als vegetariër steun je wel nog de grootschalige industrieën van bijvoorbeeld zuivel en eieren. Veel mensen weten niet hoe erg het er daar achter de schermen aan toe gaat. Na die ‘eyeopener’ stond mijn besluit vast en nu ben ik een trotse veganist. Ik heb enkel spijt dat ik deze keuze niet eerder gemaakt heb.”

New-York

Maar ik ben op zoek naar meer. Ik heb altijd al eens naar New-York willen gaan omdat het zo een mooie grote stad lijkt, met een oneindig aantal mogelijkheden. Waar niemand mekaar beoordeelt. Je kan er jezelf zijn en jezelf ontdekken. En wat meer is, in New York zijn er maar liefst 538 Vegan Restaurants”. Deze ga ik niet allemaal kunnen proberen tijdens mijn 10-daagse reis, maar ik ga er toch zoveel mogelijk bezoeken. Als deze reis meevalt wil ik zeker eens terug gaan voor langere tijd, om te kijken hoe het is om er echt te leven. En dan zou ik het misschien zelfs zien zitten om te verhuizen.”

Dit moet je doen bij een tekenbeet!

Die warme winters van afgelopen jaren zijn best fijn voor ons, maar ze zorgen er wel voor dat we af te rekenen krijgen met steeds meer teken. “Op tien jaar tijd is hun aantal zelfs verdubbeld tot verdrievoudigd”, leert de website van het Rode Kruis ons. “Je vindt deze diertjes vooral terug op vochtige plaatsen met veel begroeiing. Weet je op voorhand dat je op zo’n plek gaat wandelen? Of laat de jeugdbeweging weten dat jouw kinderen een tocht door het bos zullen maken? Kies dan preventief voor een lange broek en trek kousen over de pijpen. Ga nadien ook altijd even controleren of er nergens een teek op het lichaam zit. Een teek zal bij voorkeur in de nek, onder de oksels, in de knieholten, in de liesstreek, op het hoofd of op de enkels zitten.”

Teek gespot?

Een tekenbeet is niet pijnlijk en wordt vaak niet of enkel toevallig opgemerkt. Teken zitten meestal in de nek, oksels, knieholten, liesstreek of op het hoofd of de enkels. Na enkele uren begint de beet te jeuken. Een volgezogen teek is ongeveer even groot als een kleine erwt.

Dit doe je!

Was je handen en trek wegwerphandschoenen aan. Verwijder de teek zo snel mogelijk met een tekentang. Gebruik een pincet enkel als je geen tekentang hebt. Neem de teek vast bij de monddelen en zo dicht mogelijk tegen de huid van het slachtoffer. Trek de teek geleidelijk, maar stevig uit de huid:Gebruik je een tekentang type grijptangetje? Trek de teek recht uit de huid. Gebruik je een tekentang type koevoet? Maak een draaiende beweging. Gebruik je een pincet? Trek de teek recht uit de huid. Reinig de wonde uitgebreid met stromend water. Ontsmet de wonde nadien met een niet-verkleurend ontsmettingsmiddel. Noteer de datum van de beet en de plaats van de wonde.