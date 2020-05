Atleet loopt marathon in eigen wijk en zamelt zo 3.000 euro in voor het goede doel

Birger Vandael

10 mei 2020

12u19 30

Maasmechelen Atleet Dirk Dexters (35) heeft zondagvoormiddag een marathon gelopen in zijn eigen wijk. Na 57 rondjes kwam hij aan in een tijd van 2 uur, 40 minuten en 15 seconden. Zo zamelde hij drieduizend euro in voor het goede doel 'Hart voor Kinderen'.

Het rondje van Dirk passeerde door de Leopoldstraat, Noordstraat, Rooshaegenweg en Berenshoeveweg in Maasmechelen. Gelukkig was het niet al te warm voor de loper. Dat loonde, want hij verbeterde uiteindelijk zijn eigen record. “Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de steun! Even vroeg ik me af waar ik aan begonnen was, maar het is gelukt! Geniet nog van deze Moederdag!”, zei hij in een eerste reactie.

De opbrengst gaat naar ‘Hart voor Kinderen’, een lokale vzw die zich inzet voor kansarme kinderen in de gemeente. Ze willen tablets aanbieden zodat de kinderen de digitale lessen kunnen blijven volgen of contact kunnen hebben met hun vriendjes en vriendinnetjes.”