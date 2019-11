Assisen kappersmoord: “Schot door het hoofd, net nadat de gordijnen gesloten werden” VCT

28 november 2019

14u43 0 Maasmechelen Slachtoffer Hilmi Gedik werd op 29 november 2012 doodgeschoten aan de voordeur van zijn woning. “Hij was waarschijnlijk TV aan het kijken en is met de afstandsbediening in de hand naar zijn voordeur gegaan,” beschreef wetsarts Develter voor het assisenhof in Tongeren. “Er zijn vijf schoten kort na elkaar afgevuurd, waarvan vier het slachtoffer hebben geraakt. Het laatste schot was een schot dat van dichtbij werd afgevuurd door het hoofd en tussen de twee ogen, nadat de gordijnen werden gesloten.” Conclusie: een zuivere executie.

Hilmi Gedik was op 29 november 2012 televisie aan het kijken toen de schutter(s) aan zijn voordeur belde(n) of klopte(n). Met zijn digicorder op pauze stapte hij naar zijn voordeur. Het was zijn gewoonte om het gordijn weg te schuiven, om te kijken wie er voor zijn voordeur stond. De schoten werden kort nadien gelost. “Minstens een schot heeft het slachtoffer rechtopstaand of voorovergebogen getroffen, daarna is hij vrij snel in een liggende positie beland,” beschreef wetsarts Develter.

Schot tussen de ogen

De vier schoten die het slachtoffer troffen, werden kort na elkaar afgevuurd. Een schot door de borst, een schot door de kin, een onder de linker wenkbrauw en een finaal schot door het hoofd, tussen de twee ogen. “De volgorde van de schoten kan niet met zekerheid bepaald worden,” besloot Develter. “De laatste twee treffers zijn vermoedelijk wel de 2 schoten door het hoofd geweest.” De roetsporen op het gordijn leidde de wetsarts, samen met de ballistisch deskundige Borgers nog tot een laatste conclusie. “Het laatste schot is zeer waarschijnlijk het schot door het hoofd en tussen de ogen geweest. Het slachtoffer lag toen neer en het vuurwapen bevond zich op 30 centimeter boven zijn hoofd. “

Met een semi-automatisch wapen kunnen die vijf schoten in een tiental seconden afgevuurd zijn Ballistisch deskundige Borgers

Pure liquidatie

“We kunnen dus spreken van een executieschot, er werd gevuurd om te doden?”, vroeg voorzitter Liesens aan de wetsarts. De conclusie werd niet tegengesproken. Het schot recht tussen de ogen was zonder twijfel bedoeld om te doden. Rik Vanreusel, advocaat van beschuldigde Brian V.G., stelde hierover en bijkomende vraag aan ballistisch deskundige Borgers. “Dit scenario komt overeen met een pure liquidatie. In welke tijdspanne werden de schoten gelost?” Borgers: “Met een semiautomatisch wapen kan dat snel gaan, een tiental seconden voor vijf schoten.” Overlevingskansen had Hilmi Gedik niet. Het slachtoffer kan de schoten maximaal enkele minuten overleefd hebben.

Vanochtend werd ook nog beslist dat de vraag van beschuldigde Shane R., om alsnog een leugendetectortest af te leggen, ingewilligd wordt. Zaterdag wordt de test afgenomen, waarna de resultaten maandag voor het assisenhof zullen besproken worden.