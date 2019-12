Assisen kappersmoord: “Een koelbloedige en geplande executie. Shane heeft geschoten, Brian was erbij en keek toe” VCT

06 december 2019

13u28 0 Maasmechelen Op het assisenproces van de kappersmoord zijn vandaag de pleidooien gestart. Jo Muylle, de advocaat van de dochter van slachtoffer Hilmi Gedik en haar mama, kwam eerst aan bod. “Het was doden om te doden voor geld en om niet herkend te worden. Pure horror. Dochter L. is getekend voor het leven.” Aanklager Boyen vulde aan: “Een vooraf beraamde verrassingsaanval, koelbloedig en planmatig. Shane heeft geschoten in twee fasen. Brian stond erbij, was akkoord en keek hoe Hilmi neergeschoten werd.”

“Als een moord opgehelderd wordt, zegt men vaak ‘in hem of haar hadden we nooit een moordenaar gezien’. In dit strafdossier is dat niet zo,” startte advocaat Muylle zijn pleidooi. “Toen Shane R. naar voren kwam als mogelijke dader in dit strafdossier, was er niemand die zei dat deze koude psyhopaat daarvoor niet in staat zou zijn.” Typerend vond de raadsman de houding van Shane R. tijdens de polygraaftest afgelopen zaterdag. “Als men hem daar vraagt ‘wat is het beste dat u ooit meegemaakt heeft?’ en ‘wat is het ergste dat u ooit meegemaakt heeft?’, dan kan hij op beide vragen niet antwoorden. En dat terwijl zijn moeder op jonge leeftijd overleden is aan kanker.”

Daartegenover schetste de raadsman zijn cliënte L., de dochter van slachtoffer Hilmi Gedik. “Zij was tien jaar jong toen ze haar papa verloor. Het filmpje dat hier als eerbetoon aan Hilmi getoond werd toont heel wat foto’s van Hilmi Gedik met zijn dochter in zijn armen. De mama van het meisje was toen zwaar ziek en herstelde lange tijd van een hersentumor. Hilmi zorgde voor haar. Haar geluk was zijn geluk. Hij mocht dan een duistere kant hebben, hij zag zijn kleine meid doodgraag. Op het ogenblik dat hij vermoord werd verloor L. niet alleen haar papa maar ook haar onbezorgd leven.’

Het is duidelijk dat u geschoten heeft Shane R. Daar twijfelt niemand nog aan. Als u blijft zwijgen, zal u de volle laag krijgen Advocaat Jo Muylle

Doden voor het geld

Twijfel was er volgens Muylle niet. Beschuldigden Shane en Brian waren in de leegheid van hun bestaan terecht gekomen in een catastrofe van geweld. Ze trokken naar het huis van Hilmi Gedik voor het geld. De tip over het geld in de woning kwam van E.M., de Albanese bloedbroeder van Shane. Ook Brian kende hem goed kende. “E.M. wist dat Hilmi banden had met de Aquino clan en kort voor zijn dood een grote som geld had ontvangen. Shane heeft de woning van Hilmi doorzocht en er zijn DNA achtergelaten. De geldwolf vond het geld niet. Maar voor de geldhond van de politie hebben keukens geen geheimen. Zij vonden de 45.000 euro achter de plint wel. “

Hij richtte zich rechtstreeks tot beschuldigde Shane. “Het is duidelijk dat u geschoten heeft. Niemand twijfelt daar nog aan. Diegene die u op het idee gebracht heeft om Hilmi te beroven en te doden heeft u misbruikt. U denkt dat het uw vriend is, maar is dat is hij niet. Hij misbruikt alleen alles wat u in uw jeugd heeft gemist. Als u blijft zwijgen, gaat u de volle laag krijgen. Als u uw plan uiteenzet, maakt u voor eens en voor altijd een einde aan uw criminele carrière. Het is nog niet te laat.” Er is een verschil tussen Shane en medebeschuldigde Brian V.G., schetste Muylle. Brian is geen koele kikker en heeft een hart voor kinderen, en voor zijn oma. Maar hij wist wel dat Shane een koele moordenaar was en trok in die tijd alleen met Shane en E.M. op.

‘Black Friday’

‘Black Friday, noemde de raadsman de onthulling van de ‘anonieme getuige’ vorige week vrijdag door getuige M.C. , die Shane R. en Brian V.G. duidelijk linkte aan de moord op Hilmi Gedik. “Die man, die niet bang is van zware criminelen, is de enige die dochter L. recht in de ogen wil kijken met een zuiver geweten.” M.C. had de naam van die anonieme getuige voor zijn getuigenis al aan dochter L. en haar mama verteld. Moest hij het niet gezegd hebben, dan had dochter L. het zelf nog gedaan, had ze aan haar advocaat meegedeeld. “Van niemand schrik, misschien heeft ze dat wel van haar vader.”

Toen hij stervende was, werd hij met een kogel tussen de ogen afgemaakt, dit gruwelijk lot heeft Hilmi Gedik niet verdiend Advocaat Jo Muylle

Slachtoffer Gedik had zijn gruwelijk lot niet verdiend, klonk het nog. “Toen hij stervende was, werd hij nog met een kogel tussen de ogen afgemaakt. Al dat geweld moest een doel dienen : in het bezit komen van het geld en dan afmaken om niet herkend te worden. De leugens van de beschuldigden kunnen de harde waarheid niet verhullen. Het was doden om te doden en om niet herkend te worden. Pure horror. Dochter L. is getekend voor het leven.

De raadsman richtte zich een laatste keer tot de twee beschuldigden. “Ik hoop dat de beslissing van de jury u ertoe zal aanzetten af te zien van uw eigen strategie van liegen en bedriegen. Alleen zo kan u kappen met uw criminele carrière. Als u blijft volhouden, vrees ik dat niets of niemand u nog kan helpen ook niet mijn zes collega’s naast mij.

We kunnen als maatschappij niet aanvaarden dat enkele schietgrage kerels naar een man met een afstandsbediening in de hand gaan om hem te liquideren. Dat zijn beestachtige toeren Openbaar aanklager Patrick Boyen

Executie

Aanklager Boyen vulde aan. “We kunnen als samenleving niet aanvaarden dat enkele schietgrage kerels naar een man met een afstandsbediening in de hand gaan om hem te liquideren. Dat zijn beestachtige toeren.” Een regelrechte executie, noemde hij de moord op Hilmi Gedik. Het slachtoffer had geen schijn van kan. De daders waren met een schietklaar wapen naar zijn woning getrokken. “Shane was de schutter, hij heeft de schoten afgevuurd, in twee fasen. Brian stond erbij, was akkoord en keek hoe Gedik doodgeschoten werd door Shane.”

DNA

Het DNA van Shane op het hoeslaken van het slachtoffer was een duidelijk bewijs, volgens de aanklager. De uitleg van wapenhandelaar Shane deed hij af als ‘volledig ongeloofwaardig’. “En Brian die zegt ‘mijn DNA is daar niet aangetroffen dus ik was er niet bij’. Dat is een denkfout. De afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid. Je kan er perfect aanwezig zijn zonder biologische sporen achter te laten.”

Shane, Brian, stiefvader J. en vriend E.M. zijn volgens mij betrokken bij de moord op Patrick Brouns. Als het van mij afhangt, zullen zij zich daarvoor ook nog moeten verantwoorden voor het hof van assisen Aanklager Boyen

Partners in crime waren Shane en Brian. En Boyen ging nog een stap verder. “Shane, Brian zijn stiefvader J. en vriend E.M. zijn volgens mij betrokken bij de moord op Patrick Brouns (de truckhandelaar werd enkele weken voor Hilmi Gedik vermoord, red.) . Als het van mij afhangt, zullen zij zich daar ook nog voor moeten verantwoorden voor hof van assisen.”

Volgens de aanklager was Brian zonder twijfel de tweede dader bij de gewelddadige home-invasion in Leut, en bij de moord op Hilmi Gedik tien dagen later. “Het is zeer duidelijk dat Shane R. en Brian V.G. beiden betrokken zijn bij deze feiten maar ik begrijp hun strategie van zwijgen wel. Eerst trekt Shane zijn woorden terug rond de moord op Patrick Brouns, en dan zwijgt Brian over de moord op Hilmi Gedik. Er kan maar beter gezwegen worden over elkaar, anders is het hek van de dam.

Koelbloedige verrassingsaanval

Overtuigd was Boyen ook dat stiefvader J. wroeging had gehad toen hij in zijn anonieme verklaring de betrokkenheid van Shane en Brian bij de moord op Hilmi Gedik had prijsgegeven. Het afgeluisterde gesprek tussen Brian en Shane ‘Waarom ben je nog teruggaan? Omdat hij nog geluid maakte’ was veelzeggend geweest. “Stiefvader J. wilde niet dat onschuldige mensen in cel zaten. En hij wilde de gewelddadige spiraal stoppen. Ik geloof oprecht dat hij schrik heeft maar ik denk niet dat hij van hetzelfde gewelddadig allooi is als Shane en Brian.” Dat bloedbroeder en tipgever E.M. beter ook in de beschuldigdenbank had gezeten? “Misschien zit er een beschuldigde te weinig, maar ik kan u verzekeren, er zit er zeker geen teveel.”

Een vooraf beraamde verrassingsaanval om Hilmi Gedik te doden, noemde Boyen de moord. “Samen uit, samen thuis, ze hebben de moord op een koelbloedige manier gepland en zijn samen met een schietklaar wapen naar de woning van Hilmi getrokken om een verrassingsaanval te plegen zonder vermomming. Dadelijk schieten, niet praten. Eerst werd Hilmi Gedik neergeschoten in de hal. Na een paar minuten werd hij geëxecuteerd met drie schoten in het hoofd.”