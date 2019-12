Assisen kappersmoord: ‘Brian krijgt extra beveiliging omdat zijn leven in gevaar is’- jury in beraad VCT

09 december 2019

12u12 0 Maasmechelen Op het assisenproces van de kappersmoord heeft de jury zich voormiddag in de beraadslagingskamer teruggetrokken. Ze zullen vandaag nog beslissen of Shane R. en Brian V.G. schuldig zijn aan de moord op Hilmi Gedik op 29 november 2012 in Maasmechelen. In hun laatste woord bleven de twee erbij dat ze niets te maken hebben met de feiten. Sinds vrijdag krijgt Brian ook extra beveiliging omdat ‘zijn leven in gevaar zou zijn’.

Voor de jury zich, samen met het 44.0000 pagina’s tellende strafdossier, om kwart voor elf in de beraadslagingskamer terugtrok, kreeg elke partij nog kort het woord. Aanklager Boyen haalde hard uit naar de verdediging van beschuldigde Brian V.G., die zich ‘minachtend’ had opgesteld ten opzichte van de juryleden. “Dat u de jury onder morele druk zet en angst aanjaagt door hen te zeggen dat ze voor de spiegel moeten gaan staan voor ze hun beslissing nemen, met een ondertoon van ‘je zal ermee moeten leven als je een onschuldige veroordeeld’, dat aanvaard ik niet. Laat u hier niet door leiden, dames en heren van de jury. De enigen die voor de spiegel moeten gaan staan zijn de twee beschuldigden. Maar zij zijn ‘partners in crime’ die teveel weten over elkaar en daarom zwijgen.”

We hebben sinds vrijdag vernomen dat het leven van Brian in gevaar is. Er is dreigingsniveau 3 wat betreft zijn eigen veiligheid Rik Vanreusel, advocaat van Brian V.G.

Extra beveiliging

Het was al opgevallen dat Brian V.G. sinds vrijdag geflankeerd wordt door extra agenten van de speciale eenheden, terwijl dat voordien, in tegenstelling tot Shane R., niet het geval was. Rik Vanreusel, de advocaat van Brian, gaf meer uitleg. “Dat is omdat we sinds vrijdag vernomen hebben dat zijn leven in gevaar is en dat er dreigingsniveua 3 is wat betreft zijn eigen veiligheid. Dit is dus een extra bescherming voor hem.” Zijn advocaten bleven erbij. “Afwezigheid van elk bewijs noemen we in dit land vrijspraak.”

Karaktermoord

Ook de verdediging van Shane R. noemde de zaak ‘pure karaktermoord’. Shane R. had niets met de moord op Gedik Hilmi te maken. Maar zij hadden ervoor gekozen om Brian V.G. niet af te kraken tijdens hun verdediging, in tegenstelling tot de tegenpartij in de voorbije dagen. “Zij hebben blijkbaar iemand nodig om hun onschuld aan te tonen. Wij hebben niemand nodig. Voor u iemand schuldig kan verklaren moet u het zeker weten boven elke gerede twijfel. Hier is er voldoende twijfel om hem niet schuldig te verklaren.”

Laatste woord

Afsluitend kregen de twee beschuldigden Shane R. en Brian V.G. nog het laatste woord.

Shane : “Ik kan alleen maar toevoegen dat ik voor de feiten die hier allemaal opgesomd zijn veroordeeld ben. Daarvoor zit ik nu ook mijn straf uit. Ik heb er spijt van maar ik kan dat niet terugdraaien. De feiten op Hilmi Gedik heb ik niet gepleegd. Ik heb niet op die man geschoten. Meer kan ik daar niet over zeggen.”

Of medebeschuldigde Brian V.G. ook nog iets wilde toevoegen. Hij stond recht met gebogen schouders en een diepe zucht: “Ja ik wilde duizenden dingen zeggen, al vanaf vrijdag. Mijn advocaten hebben altijd de waarheid gezegd. Ik ben niet betrokken bij de feiten. Ik wil ze nog bedanken. Ik wilde reageren op alles wat hier is gezegd, maar ik weet niet eens waar ik moet beginnen.”