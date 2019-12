Assisen kappersmoord: “Beschuldigde Shane R. probeerde te ontsnappen uit de gevangenis met hulp van buitenaf” VCT Belga

03 december 2019

20u55 0 Maasmechelen Het was van bij de start van het assisenproces van de kappersmoord in Tongeren al opgevallen dat Shane R.(30) , in tegenstelling tot zijn medebeschuldigde Brian V.G.(27), constant begeleid wordt door agenten van de speciale eenheden van de federale politie. Vandaag werd duidelijk waarom. “Shane R. wilde zeven weken geleden ontsnappen uit de gevangenis. De ontsnappingspoging werd verijdeld,” beschreef hoofspeurder Kun.

Tijdens het moraliteitsonderzoek van beschuldigde Shane R. (30) kwam ook zijn gedrag in de gevangenis ter sprake. Op 12 oktober 2019 probeerde de dertiger te ontsnappen. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van die ontsnappingspoging is nog niet afgesloten. Maar hoofdspeurder Kun gaf meer uitleg over wat er die dag gebeurde. “Om 12u05 was er politionele informatie bekend dat Shane R. een vluchtpoging zou ondernemen met hulp van buitenaf. Er zou een voertuig klaarstaan. Hij zou een val van de trap in scène zetten, waardoor hij gekwetst zou raken. Daarna zou hij dan afgevoerd kunnen worden naar het Jessa ziekenhuis. Tijdens de overbrenging of in het ziekenhuis zou hij dan bevrijd worden door gewapende kompanen.”

Papiertje in onderbroek

Nadat de informatie over de vluchtpoging bekend geraakte, nam de gevangenisdirectie de nodige voorzorgen en plaatste Shane R. in een cel op het gelijkvloers. Maar rond 15u30 deed zich een nieuw incident voor. Shane R. was in de fitness van zijn fiets gevallen en had zijn hoofd verwond. “Er werd beslist om hem niet naar het ziekenhuis over te brengen maar naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge.” Shane werd gefouilleerd. In zijn onderbroek zat een bedrag met 20 euro en een papiertje met een veertigtal namen. “Maar daar stond ook mijn naam op,” reageerde Pieter Filipowicz, de advocaat van de beschuldigde boos. “Bovendien is er helemaal nog niet duidelijk wat daar allemaal gebeurd is want het onderzoek is nog lopende.”

Geen emotie

Voor het incident over de ontsnappingspoging aangehaald werd, had speurder Gerits tijdens de beschrijving van de moraliteit aangehaald dat Shane zich als ‘instellingskind’ nochtans best goed voelt in de gevangenis. “Hij wordt aanzien als iemand met ballen en dwingt respect af.” De speurders hadden hun handen vol aan de dertiger. Naar verluidt stelde de beschuldigde zich vaak superieur op en draaide hij zijn hand niet om voor een leugen als hij daar voordeel uit kon halen. “Hij laat geen emoties zien, ook niet als hij een moeilijke voorgeschoteld krijgt.”