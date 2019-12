Assisen kappersmoord: beschuldigde faalt voor leugendetectortest die hij zelf aanvraagt tijdens zijn assisenproces Veronique Coopmans

02 december 2019

19u28 0 Maasmechelen Op het assisenproces van de kappersmoord in Tongeren vroeg beschuldigde Shane R. (30) vorige week woensdag om zo snel mogelijk nog een leugendetecortest te mogen afleggen. “Ik word hier heel slecht afgeschilderd en wil bewijzen dat ik de moord op Hilmi Gedik niet heb gepleegd,” klonk het. Zaterdag mocht hij de test afleggen. “Het antwoord op de vraag ‘Heeft u geschoten op Hilmi Gedik? was leugenachtig”, schetste de polygrafist het resultaat.

Midden vorige week kwam beschuldigde Shane R., die samen met Brian V.G. terechtstaat voor de ‘executie’ van Hilmi Gedik op 29 november 2012 in Maasmechelen, zwaar onder vuur te liggen. Enkele politieagenten kwamen toen getuigen hoe Shane hen, zonder dat de camera’s liepen, had toevertrouwd dat hij er geen probleem mee had om iemand om te leggen voor 50.000 euro. En dat hij wel financieel zou vergoed worden als hij voor de moord op Hilmi Gedik naar de cel zou gaan. Ook zijn vermeende wapenhandel met Hilmi, die hij had aangehaald om zijn DNA in de woning van het slachtoffer uit te leggen, werd sterk in twijfel getrokken.

Shane probeerde het tij te keren. “Ik word hier heel slecht afgeschilderd maar ik heb de moord op Hilmi Gedik niet gepleegd. Ik wil daar gerust een leugendetectortest voor ondergaan. Het lijkt me de enige manier om dit ook te bewijzen”, klonk het in de beschuldigdenbank. Voorzitter Liesens besloot om alsnog in te gaan op zijn vraag, waardoor Shane zaterdag aan de leugendetector mocht. Maar de test liep slecht af.

Tot spijt van wie het benijdt

Oliver Bulens, de specialist-polygrafist van de Federale Gerechtelijk Politie, schetste voor het hof van assisen in Tongeren het belang van de polygraaftest, die steeds op vrijwillige basis van een persoon wordt afgenomen. “Er is over de in de volksmond genoemde ‘leugendetectortest’ al veel gezegd door ‘believers’ en ‘non-believers’ maar het is iets wetenschappelijks. Het is een vergelijkende analyse van psycho-fysiologische reacties voor de detectie van leugenachtige reacties. Veel kan afgeleid worden van het ‘vecht en-vluchtsyndroom’. “Want dat leidt tot fysiologische reacties in het lichaam waarop onze geest geen vrije controle kan uitoefenen.”

De test bestaat al 18 jaar, schetste polygrafist Bulens nog. “De test wordt gebruikt in gans Europa, vooral door geheime diensten. Maar wij zijn de enige politiedienst in Europa die polygrafie gebruikt. Ik doe mijn best opdat andere politiediensten dit in de toekomst ook zullen uitvoeren.” Er is een foutmarge, gaf Bulens toe. “Maar de test geeft wel een zeer betrouwbaar resultaat, tot spijt van wie het benijdt.”

Slecht resultaat

De polygrafist beschreef dan het resultaat van de polygraaftest van Shane R.

“Was u aanwezig op 29 november 2012 op het ogenblik dat Hilmi Gedik gedood werd?”

Antwoord: neen.

“Was u diegene die geschoten heeft op Hilmi Gedik?”

Antwoord: neen.

Beide antwoorden werden vastgesteld als zijnde ‘leugenachtig’.

Bulens: “Shane R. heeft goed meegewerkt tijdens de test. Ik heb de resultaten daarna ook kort met hem besproken.”

Ik weet niet wat er precies fout is gelopen, maar het resultaat is wat het is Beschuldigde Shane R.

Shane R. reageerde daarna zelf op de uitslag. “Ik weet niet wat er precies is fout gelopen. Ik weet wat ik gedaan heb en niet gedaan heb. Ik dacht dat ik dat hiermee kon aantonen maar het resultaat is wat het is.”

Waarom hij de test voordien dan had geweigerd, wilde voorzitter Liesens nog weten. “Ik heb ze niet geweigerd. Ik wilde ze toen alleen in de gevangenis zelf laten uitvoeren want ik had geen zin om zes uur in een hokje te gaan wachten zoals dat er normaal aan toe gaat.”