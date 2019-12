Aquino’s getuigen op assisenproces kappersmoord: “Zoals Hilmi was er geen tweede op de wereld. Ze hebben hem doodgeschoten tijdens home invasion” VCT

02 december 2019

10u13 8 Maasmechelen Al een hele week kent het assisenproces van de kappersmoord in Tongeren onverwachte wendingen. Ook deze week zal dat niet anders zijn. Vandaag een drukke dag. Voor de getuigenis van de Aquino-boers Antonio (Raf), Mario en Lucio is heel wat extra beveiliging voorzien. Hilmi Gedik, die op 29 november 2012 ‘geëxecuteerd’ werd aan de voordeur van zijn woning in Maasmechelen, was ‘als een broer’, benadrukte Mario Aquino. Zoals hij was er geen tweede op de wereld. Mario contacteerde tijdens het weekend de familie van het slachtoffer en deelde daarna aan de speurders in de cel mee dat hij vandaag belangrijke informatie zou meedelen. “Shane heeft die overval gepleegd met Brian. Alleen Shane heeft geschoten. Hij heeft drie keer geschoten en is dan teruggegaan en heeft nogmaals geschoten. Ik weet dat van een vriend die meer dan een jaar met hem getraind heeft.”

Lucio Aquino (50) mocht als eerste broer de spits afbijten. Hij is de enige van de drie broers die nu niet in de cel zit. Toen Hilmi Gedik op 29 november 2012 doodgeschoten werd, had Lucio zelf de gevangenis net verlaten na een jarenlange celstraf. De broers waren ‘er ziek van geweest’ toen ze de dood van Hilmi vernamen. Lucio hield het rustig tijdens zijn getuigenis, al kon hij het absoluut niet begrijpen dat er nog sprake was geweest dat Hilmi een informant zou geweest zijn van de politie. “Vanwaar haalt men die informatie, eigenlijk? Dat zou ik toch eens willen weten. Die man is al voor niets gestorven, dit is niet juist.”

Dat hij zelf ooit genoemd werd als mogelijke opdrachtgever van de moord, was al helemaal onzin. “Dat is ooit verklaard door M.T. (de vermeende opdrachtgever van de moord op zijn broer Silvio Aquino, red.) naar aanleiding van een verklaring die ik had afgelegd over kogels die in de brievenbus van Silvio gestopt werden. Maar ge hebt toch gezien wat voor een mens dat is en wat voor leugens hij vertelt!”

Dood van broer Silvio

De dood van zijn ‘broertje’ Silvio kwam ook ter sprake. “Mijn zussen zijn thuis overvallen. Waarschijnlijk door dezelfde mensen die Silvio overvielen, maar dat is nooit bewezen. Silvio is ook geliquideerd. Want zo met zes auto’s, dat doe je niet zomaar.” Het was duidelijk een gevoelige kwestie. Voorzitter Liesens koppelde meteen terug naar de moord op Hilmi. Maar veel meer kon Lucio daar niet over vertellen. Hij wist niets af van de grote sommen cash geld die het slachtoffer zou gekregen hebben. Of Hilmi voor de Aquino’s werkte en grote sommen geld van hen kreeg? Ook daar volgde een ontwijkend antwoord op. Hij sloot zijn getuigenis nog goedlachs af. “Dank u, het was gezellig.”

Geen komedie

Broer Raf (51) klonk eveneens rustig achter de micro. Ook hij wist niet waarom goede vriend Hilmi 45.000 euro achter de keukenplint had verstopt. “Er is ook gezegd dat er onenigheid zou geweest zijn tussen de Aquino-broers, klopt dat?”, wilde voorzitter Liesens van hem weten. Raf: “Wij hebben geen ruzie gehad en al zeker en vast niet met Hilmi. Dat is toch bewezen op de tap.” De Aquino’s werden ten tijde van de moord afgeluisterd via de tap in een voertuig van de clan in het kader van het grootschalig drugsonderzoek dat in 2017 tot stevige celstraffen leidde. Daarop was hun verontwaardiging over de dood van Hilmi Gedik duidelijk te horen. “Maar wisten jullie misschien dat jullie afgeluisterd werden en speelden jullie toen komedie zoals sommigen beweren?”, vroeg aanklager Boyen hem nog. “Maar neen”, antwoordde Raf met een blik van ongeloof. “Er is in die auto zoveel gezegd, daardoor zijn we gepakt.”

Raf Aquino wilde na zijn getuigenis zelf nog weten waarom beschuldigde Shane R. ooit een sms had gestuurd naar een vriend van hem: ‘Beest, ga eens kijken op Strooiweg X in Maasmechelen’. Kippenvel had het Raf Aquino bezorgd toen de speurders hem tijdens het onderzoek hadden ingelicht over die sms met specifieke vermelding van zijn adres. Maar Shane R. antwoordde ontwijkend. “Ik kan mij niet herinneren dat ik zo’n bericht ooit heb verstuurd.”

Mario spreekt

De getuigenissen van Lucio en Raf verliepen rustig en leverden niet veel nieuwe informatie op. Maar dat veranderde tijdens de getuigenis van broer Mario (48). Al van bij het betreden van de assisenzaal, keek de veertiger gespannen naar het publiek, op zoek naar bekende gezichten. Toen hij de familie van het slachtoffer in de zaal zag zitten, knikte hij lang en vriendelijk naar hen. Hij had aan de ex-partner van Hilmi Gedik, de moeder van zijn 17-jarige dochter, dit weekend al meegedeeld dat hij extra informatie had over de zaak. Die nieuwe informatie had hij al enkele maanden gekregen maar deelde hij vandaag pas mee.

Dat Shane wapens leverde aan Hilmi? Dikke zever, als dat zo was, zou ik het geweten hebben Beschuldigde Shane R.

“Hilmi was meer dan een goede vriend, hij was als een broer. Ik kende hem al dertig jaar”, ging hij meteen met luide stem van start. “Ik had minstens tien keer per dag contact met Hilmi, al van ’s ochtends als hij wakker werd. Wij hadden geen geheimen voor elkaar.” ‘Dikke zever’ vond hij het dat beschuldigde Shane had aangehaald dat hij wapens leverde aan Hilmi. “Als dat zo was, dan zou ik het geweten hebben. Hij is nooit bij Hilmi thuis geweest, nooit.”

Voorzitter: “Waarom zou Hilmi vermoord zijn?”

Mario: “Het was een pure overval. Ze zijn daar aangekomen en hebben die jongen gewoon dadelijk neergeschoten. Dat moet wel want Hilmi was oersterk en anders had dat niet gekund.”

Voorzitter: “Die overvallers moeten dan toch geweten hebben dat er geld bij Hilmi te vinden was? Er lag nog 45.000 euro achter zijn keukenplint. Hoe konden zij dat dan weten?

Mario: “Dat weet ik niet, dat moet je aan hen vragen. Ze zullen wel een tip gekregen hebben zeker.”

Shane heeft verteld dat hij bij Hilmi een home invasion heeft gepleegd voor een geldsom. Hij heeft drie keer geschoten, en dan nog een keer Mario Aquino

Home invasion voor geld

Of hij nog iets wilde toevoegen aan zijn getuigenis, sloot voorzitter Liesens af. En dat wilde Mario. Kwaad vertelde hij wat hij wist, alsof hij het allemaal al langer had willen vertellen. “Shane R. heeft meer dan een jaar met een vriend van mij getraind in de gevangenis en hij heeft daar veel dingen tegen gezegd. Hij heeft hem verteld dat hij samen met Brian een home invasion heeft gepleegd voor een geldsom in de woning van Hilmi. De tip van die geldsom zou afkomstig zijn van E.M. Hij heeft verteld dat hij drie keer heeft geschoten. Hij is dan nog teruggegaan en heeft nog een keer geschoten.” Brian veerde recht: “Wie heeft dat gezegd?” Mario (opgejaagd en kwaad): “Ik ben niet over u aan het spreken maar over hem (medebeschuldigde Shane, red.). Brian heeft niet geschoten maar hij was er volgens die Shane wel bij.”

De voorzitter moest Mario even tot kalmte aanmanen. Beschuldigde Shane R. stond recht: “Dan zou ik graag weten wat de naam is van die man”, klonk het zelfzeker. “Ik zou hem hier dan ook willen zien.” Mario noemde de naam, waarna de speurders de opdracht kregen om de informant te gaan opzoeken en verhoren.

Gefaald aan de leugendetector

Net voor de getuigenis van de Aquino-broers kwam de gefaalde leugendetectortest van beschuldigde Shane R. (30) ter sprake. De dertiger had die test vorige week zelf nog aangevraagd. Maar het resultaat was niet wat hij verwacht had. “Zijn antwoord op de vraag ‘Heeft u op Hilmi Gedik geschoten?’ was leugenachtig”, schetste de polygrafist.

Beschuldigde Shane R. kwam vorige week woensdag zwaar onder vuur te liggen. Toen kwamen enkele politieagenten getuigen hoe Shane hen, zonder dat de camera’s liepen, had toevertrouwd dat hij er geen probleem mee had om iemand om te leggen voor 50.000 euro. En dat hij wel financieel zou vergoed worden als hij voor de moord op Hilmi Gedik naar de cel zou gaan. Ook zijn vermeende wapenhandel met Hilmi Gedik, die hij had aangehaald om zijn DNA in de woning van het slachtoffer uit te leggen, werd sterk in twijfel getrokken.

Shane probeerde het tij te keren. “Ik word hier heel slecht afgeschilderd maar ik heb de moord op Hilmi Gedik niet gepleegd. Ik wil daar gerust een leugendetectortest voor ondergaan. Het lijkt me de enige manier om dit ook te bewijzen”, klonk het in de beschuldigdenbank. Voorzitter Liesens besloot om alsnog in te gaan op zijn vraag, waardoor Shane zaterdag aan de leugendetector mocht. Maar de test liep slecht af.

Tot spijt van wie het benijdt

Oliver Bulens, de specialist-polygrafist van de Federale Gerechtelijk Politie, schetste voor het hof van assisen in Tongeren het belang van de polygraaftest, die steeds op vrijwillige basis van een persoon wordt afgenomen. “Er is over de in de volksmond genoemde ‘leugendetectortest’ al veel gezegd door ‘believers’ en ‘non-believers’ maar het is iets wetenschappelijks. Het is een vergelijkende analyse van psycho-fysiologische reacties voor de detectie van leugenachtige reacties. Veel kan afgeleid worden van het ‘vecht en-vluchtsyndroom’. “Want dat leidt tot fysiologische reacties in het lichaam waarop onze geest geen vrije controle kan uitoefenen.”

De test bestaat al 18 jaar, schetste polygrafist Bulens nog. “De test wordt gebruikt in gans Europa, vooral door geheime diensten. Maar wij zijn de enige politiedienst in Europa die polygrafie gebruikt. Ik doe mijn best opdat andere politiediensten dit in de toekomst ook zullen uitvoeren.” Er is een foutmarge, gaf Bulens toe. “Maar de test geeft wel een zeer betrouwbaar, tot spijt van wie het benijdt.”

Slecht resultaat

De polygrafist beschreef dan het resultaat van de polygraaftest van Shane R.

“Was u aanwezig op 29 november 2012 op het ogenblik dat Hilmi Gedik gedood werd?”

Antwoord: neen.

“Was u diegene die geschoten heeft op Hilmi Gedik?”

Antwoord: neen.

Beide antwoorden werden vastgesteld als zijnde ‘leugenachtig’.

Bulens: “Shane R. heeft goed meegewerkt tijdens de test. Ik heb de resultaten daarna ook kort met hem besproken.”

Ik weet niet wat hier precies is fout gelopen maar het resultaat is wat het is Beschuldigde Shane R.

Shane R. reageerde daarna zelf op de uitslag. “Ik weet niet wat er precies is fout gelopen. Ik weet wat ik gedaan heb en niet gedaan heb. Ik dacht dat ik dat hiermee kon aantonen maar het resultaat is wat het is.”

Waarom hij de test voordien dan had geweigerd, wilde voorzitter Liesens nog weten. “Ik heb ze niet geweigerd. Ik wilde ze toen alleen in de gevangenis zelf laten uitvoeren want ik had geen zin om zes uur in een hokje te gaan wachten zoals dat er normaal aan toe gaat.”