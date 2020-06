Alle Maasmechelaren krijgen geschenkbon van de gemeente MMM

16 juni 2020

19u00 0 Maasmechelen Elke Maasmechelaar heeft gemeentelijke geschenkbonnen ontvangen om aankopen te doen bij de handelszaken in de gemeente. Het gaat om 10 euro voor een gezin van twee personen. Vanaf het derde gezinslid geldt een extra bon van 5 euro.

Via die actie zal 187.000 euro extra worden uitgegeven in de Maasmechelse handelszaken en krijgen ook zij een extra duwtje in de rug in deze coronatijden. “Je herkent de deelnemende handelszaken aan de affiche tegen het raam of de etalage", klinkt het bij de gemeente.