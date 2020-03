Alle carnavalsstoeten in Limburg afgelast: “Moeilijkste beslissing ooit” Marco Mariotti

12 maart 2020

16u01 46 Maasmechelen De carnavalsstoeten in Limburg worden allemaal geannuleerd wegens het coronavirus dat woekert. Dat besliste de gouverneur. Voor veel verenigingen komt het nieuws hard aan.

Gezondheid boven alles, klinkt het in koor. Maar het nieuws kwam vanmorgen hard aan bij De Zavelzekskes in Maasmechelen. “Woensdagavond en zelfs donderdagmorgen was nog gemeld dat de stoet mocht plaatsvinden", zegt voorzitter Guido Hermans. De internationale stoet in Maasmechelen lokt jaarlijks minstens 40.000 bezoekers. De ZIP-tent - waar 800 mensen in kunnen eten en drinken - trok gisterenavond al de stekker uit, maar voor evenementen in openlucht bleek voorlopig nog geen probleem.

Tot donderdagvoormiddag de gouverneur besloot om duidelijkheid te scheppen. “Alles in heel Limburg is geannuleerd. We begrijpen het, maar het is toch hard. Financieel een klein drama. We hebben hier voor 21.000 euro snoep staan en zoveel sponsors die we moeten contacteren. Maar inderdaad, de gezondheid primeert."

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) spreekt over de moeilijkste beslissing ooit. “Iedereen, jong en oud moet zorgeloos kunnen genieten van onze prachtige carnavalsstoeten. Dat is helaas nu niet mogelijk, dus besloten we met alle burgemeesters om de komende weken geen stoeten te laten plaatsvinden.”

Of dit jaar nieuwe data kunnen worden geprikt, is nu de vraag. Wordt vervolgd.