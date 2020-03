Al dagen veel wandelaars in Mechelse Heide: ontdek hier alternatieven in Maasmechelen Marco Mariotti

18 maart 2020

15u50 7 Maasmechelen Wandelen in de vrije natuur. Dat is zowat het enige dat we écht probleemloos mogen sinds het coronavirus in ons land woekert. En het mooie weer lokt opvallend veel wandelaars naar buiten zoals in de Mechelse Heide. “Je mag naar elkaar zwaaien, maar maak geen contact", zegt minister van Volksgezondheid Maggie de Block (Open Vld). Connecterra opent het park gratis.

De Mechelse Heide is in lange tijd niet meer zo druk bewandeld geweest, en al helemaal niet op weekdagen. De trend is al sinds het weekend bezig.

Opvallend is dat veel mensen naar dezelfde locatie trekken waardoor je drukte krijgt. “Je mag zeker gaan wandelen in je eigen buurt", zegt minister Maggie de Block. “Onnodige verre verplaatsingen maken naar de Ardennen of de zee om te wandelen is niet de bedoeling. Als je mensen onderweg tijdens je wandeling tegenkomt, mag je eens vriendelijk zwaaien, maar contact maken is niet de bedoeling.”

Tegelijk hamert ze erop dat familieleden gerust samen op pad mogen. Wie alleen woont kan ook met één vriend of vriendin erop uit.

Connecterra gratis

Connecterra in Eisden hield aanvankelijk de deuren gesloten. “De balie neemt haar verantwoordelijkheid om hun werknemers die met veel mensen in contact zouden komen te beschermen”, klonk het. Tegelijk blijken heel wat mensen illegaal het domein te betreden, waarna de directie besloot het park gratis te openen.

Enkele alternatieven om te wandelen in de buurt voor wie geen inspiratie heeft:

Het kasteeldomein in Leut via de Dreef of kuieren aan de dijk in Mazenhoven

De Maasdijk in Vucht en het kanaal via de Invasiestraat waar je het monument van het neergestorte Duitse WOII-vliegtuig vindt.

Het bos in bij Opgrimbie via Aspermans aan de Broekstraat waar je enkele mooie vijvers ziet.

Een wandeling langs de Maasdijk van Kotem of Uikhoven om een glip van de rivier te krijgen.

In Boorsem via de Spekstraat in de omgeving van het Monnikenhof, een eeuwenoude hoeve aan het kanaal.

De Maaswinkel - mooi natuurgebied - aan het kanaal via de Weg naar Geneuth in Mechelen-aan-de-Maas

