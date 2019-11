Afscheid van ‘Jef den Eik’, bewoners Eisden-Dorp protesteren tegen kap eeuwenoude eiken Marco Mariotti

06 november 2019

17u44 3 Maasmechelen In Eisden-Dorp is een pamflet opgedoken uit protest tegen het kappen van vier eeuwenoude eiken. De bomenkap gebeurde om de verkaveling aan de Kerkhofstraat-Vredestraat te kunnen aanleggen. “Zo’n oude eik kon toch in een tuin geïntegreerd worden”, zeggen buurtbewoners.

“Geboren als ‘Jefke’ in Eisden-Dorp in 1901 en abrupt uit ons leven weggezaagd op 29 oktober 2019.” Het klinkt als een overlijdensbericht, maar het gaat om het pamflet dat sinds woensdag in Eisden-Dorp hangt. “Je kan Jef nog begroeten in de Vredestraat voor onbeperkte duur”, staat er nog.

Zowat de oudste bomen van Eisden-Dorp zijn niet meer en dat tegen de zin van enkele buurtbewoners. Volgens hen moeten de bomen zowat de oudste inwoners van Eisden-Dorp zijn. “Het gaat om kanjers van meer dan 120 jaar oud”, klinkt het.

Kapvergunning

“We wisten dat er een verkaveling ging worden aangelegd en daar zijn we niet tegen. We zijn wel tegen hokjesdenken en zomaar zulke exemplaren omleggen. In tijden dat we net meer groen in de wijken willen krijgen, worden zulke monumentale bomen toch gekapt. De gemeente heeft wellicht de kapvergunning geleverd, want geen enkele boom ouder dan 30 jaar mag je zomaar omdoen.”

Enkele bezwaarschriften werden ingediend, maar dat mocht niet baten. Vandaag liggen de bomen er gekapt klaar om vervoerd te worden. De gemeente wil het dossier eerst grondig bekijken en antwoordt morgen op de kwestie.

