Achttien jaar Maasmechelen Village en nog geen euro winst geboekt MMM

15 oktober 2019

20u04 0 Maasmechelen Maasmechelen Village heeft sinds haar bestaan nog nooit winst geboekt. Integendeel, het merkendorp sloot het jaar af met twaalf miljoen euro verlies. Vorig jaar was dat nog zeven miljoen. Maar de eigenaars blijven geloven in het concept. Het totale verlies staat nu al op 271 miljoen euro.

Het kunstmatige winkeldorp werd begin 2000 gebouwd onder impuls van toenmalig burgemeester Georges Lenssen en werd het startpunt van de nieuwe bestemming voor de gewezen mijnsite. De gemeente ontpopte zich tot shoppingwalhalla, maar blijkt al die tijd verlieslatend. Als we twee jaar geleden jaar zeven miljoen euro schuld optekenen, wordt dat afgelopen jaar zelfs twaalf miljoen.

Karl Lagerfeld

Toch maakt de eigenaar zich geen zorgen, en is zelfs positief naar de toekomst. “Er zit nog vanalles in de pijplijn, we gaan voor lichte winst”, vertelt CEO José Luis Duran. Karl Lagerfeld en Le Coq Sportif zullen een plaats krijgen in het winkelpark en moeten voor een boost zorgen. Ook zal er meer ingezet worden op beleving. Maasmechelen Village moet op die manier meer dan zomaar een winkelbestemming worden.

De opkomst van de e-commerce heeft het businessmodel van outlets wereldwijd grotendeels onderuit gehaald: online zijn er genoeg en soms zelfs betere alternatieven te vinden. De ligging van het merkendorp – 100 km van Brussel – zou te veel in hun nadeel spelen en grote merken willen gezien worden in de winkelstraten van grote steden, om zo als etalage te werken. De klant kan het product nadien nog online kopen.

Eén ding is duidelijk: zonder de financiële steun van moedermaatschappij Value Retail, eigenaar van elf outletdorpen in Europa en China, zou het einde verhaal zijn voor Maasmechelen Village.