Aanvraag omgevingsvergunning Duivelsbergcircuit doet stof opwaaien: onduidelijk of rallycross op 7 maart van start kan gaan Emily Nees

25 februari 2020

18u09 0 Maasmechelen Of Duivelsberg het startschot van het nieuwe rallyseizoen op 7 maart zal geven, is niet zeker. In tegenstelling tot het bestuur, gaat het Vlaams departement Omgeving ervan uit dat het evenement niet zal plaatsvinden. “We zijn van oordeel dat de aanvraag tot hernieuwing van de omgevingsvergunning niet op tijd is ingediend. Het is dus aan de exploitant van het circuit om de activiteiten stop te zetten.”

Dat de toekomst van circuit Duivelsberg in Maasmechelen onzeker is, was al geweten. Nu blijkt er echter ook onzekerheid te bestaan over de aftrap van het rallyseizoen op 7 maart. Het bestuur veronderstelt dat het gebeuren gewoon kan doorgaan. “Wij hebben onze nieuwe aanvraag tijdig ingediend bij de provincie Limburg, namelijk op 19 december 2018”, legt de vzw uit. “Vervolgens hebben we uitstel gekregen om de ontbrekende stukken bij te voegen en alles opnieuw bezorgd in 2019.”

Bij het Vlaams departement Omgeving klinkt een ander verhaal. “De nieuwe vergunningsaanvraag werd inderdaad een eerste keer ingediend op 19 december 2018. Dat dossier werd echter onvolledig verklaard, omdat de Milieueffectrapportage (MER) ontbrak. Het dossier dat later volledig en ontvankelijk verklaard werd in januari 2020, werd afgeleverd op 30 december 2019.”

Lopend onderzoek

“Daarom zijn we van oordeel dat de exploitant niet kan terugvallen op de datum van december 2018 en dat in het kader van artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet de aanvraag niet op tijd werd ingediend”, stelt het departement. “Anders zou je in het extreme geval een aanvraag bestaande uit één pagina kunnen aanreiken en in tussentijd rustig verder werken aan de eigenlijke aanvraag. Dat is uiteraard niet de bedoeling.”

Momenteel loopt er een onderzoek dat nog tot en met 6 maart zal duren. “Daarom lijkt het ons ook uitgesloten dat de dag nadien rallycross zal plaatsvinden. Het is uiteindelijk aan de deputatie van de provincie Limburg om de knoop definitief door te hakken. In tussentijd mag men volgens paragraaf één van artikel 70 niet exploiteren tot na het definitief verkrijgen van een vergunning.”

“Sereen te werk gaan”

“Het is dus aan de exploitant van het circuit van Duivelsberg om de activiteiten te stoppen”, besluit het Vlaams departement Omgeving. “Doet hij dat niet, dan kan onze omgevingsinspectie optreden op het moment dat er een activiteit bezig is. Momenteel kunnen we dus niet vooruitlopen op de zaak.”

Het bestuur is er het hart van in dat de aanvraag zo veel stof doet opwaaien in de media. “Ik wil deze strijd eigenlijk helemaal niet via de pers voeren. Onze vzw wil sereen te werk gaan en we proberen iedereen zo correct mogelijk te informeren. Ik heb met hart en ziel gewerkt om de sport levendig te houden en ik zou het spijtig vinden als ze nu gaan vallen over de datum, wat in mijn ogen niet mogelijk is.”