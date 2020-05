280.000 euro subsidie voor restauratie kleuterschool Leut Marco Mariotti

10u19 5 Maasmechelen De kleuterschool van Leut krijgt 280.000 euro voor de restauratie van het gebouw. Dat maakte Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed bekend. “Dankzij deze restauratiepremie kan de gemeenteschool van Leut opnieuw ingezet worden voor haar onderwijsfunctie”, zegt minister Diependaele.

De gemeenteschool van Leut werd eind 19de eeuw ondergebracht in een neoclassicistisch gebouw. De school staat al enkele jaren leeg door stabiliteitsproblemen en waterinsijpelingen. Het dak is dringend aan vervanging toe en de funderingen moeten verstevigd worden. Bovendien voldoet de school niet meer aan de huidige normen op vlak van brandveiligheid en isolatie. De technieken in het gebouw zijn sterk verouderd.

Daarom wordt de school volledig gerestaureerd zodat ze nadien opnieuw gebruikt kan worden als kleuterschool voor de kinderen van Leut. Achteraan, op de ommuurde speelplaats wordt een uitbreiding voorzien. De speelplaats zelf wordt volledig heraangelegd, de ommuring wordt gereinigd en opnieuw ingevoegd.

Het monument is een typisch neoclassicistisch schoolgebouw in het centrum van de dorpskern van Leut. De school vormt samen met het aanleunende voormalige gemeentehuis een architecturaal geheel aan een plein met drie merkwaardige linden en een dorpspomp. De monumenten liggen op een boogscheut van de kerk met een bijzonder kerkhof. Samen met het gemeentehuis werd de school in 1996 beschermd als monument.