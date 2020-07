258.000 euro voor 17 erkende Limburgse jeugdverblijven Birger Vandael

07 juli 2020

Zeventien erkende Limburgse jeugdverblijven krijgen van Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in totaal 258.000 euro om gerichte investeringen uit te voeren. Op die manier kunnen de uitbaters blijven inzetten op op zaken als kindvriendelijkheid, en kunnen ze hun verblijf ook moderner en brandveiliger maken. "Zeker in deze coronatijdens moeten we toeristische ondernemers die blijven investeren een duw in de rug geven", zegt Demir.

Bij het plannen van hun vakantie stoten jeugdbewegingen nog vaak op drempels. De minister vindt het belangrijk dat ook zij op een veilige manier van een deugddoende vakantie kunnen genieten. Daarom investeert Demir via Toerisme Vlaanderen 258.884 euro in aanpassingswerken.

Veerkracht

“Zeker in deze coronatijden is het voor onze uitbaters niet altijd even makkelijk om de nodige middelen te vinden", motiveert ze haar beslissing. “Ik vind het trouwens ook bijzonder straf dat deze toeristische ondernemers het aandurven om te blijven investeren op een moment dat onze toeristische sector in bijzonder zwaar weer zit. Het toont nog maar eens de veerkracht die onze sector zo typeert.”

Fabiola krijgt het meeste

Vakantiehuis Fabiola uit Maasmechelen krijgt de grootste subsidie. Demir heeft maar liefst 56.787 euro opzij geschoven voor moderniserings- en kindvriendelijkheidswerken. De Wiekslag uit Zelem volgt met 35.136 euro en het Scoutsheem in Lommel krijgt als derde in de lijst 23.202 euro. Ook het Jagershuis uit Tessenderlo (23.104 euro) en Verblijfcentrum Pietersheim uit Lanaken (22.600 euro) krijgen nog meer dan 20.000 euro.