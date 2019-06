19-jarige riskeert acht jaar cel voor brutale homejacking waarbij schot gelost werd Dirk Selis

20 juni 2019

14u32 0 Maasmechelen Het openbaar ministerie heeft een gevangenisstraf van acht jaar en een boete van 1.600 euro gevraagd voor een 19-jarige jongeman uit Zutendaal die vorig jaar betrokken was bij een homejacking in de Koninginnelaan in Maasmechelen. Toen de vader zijn zoon, die onder schot stond, wou beschermen, kreeg de man een kogel in de oksel.

De twee daders die op vrijdagavond 30 november 2018 toesloegen in Maasmechelen hadden de homejacking vakkundig voorbereid. Ze waren gemaskerd en gewapend. Ze stampten de deur in terwijl de bewoners tv aan het kijken waren. “We hoorden een harde klap, ze hadden de deur ingestampt”, vertelt Wendy. Het gezin had die dag de 45ste verjaardag van Alain gevierd, de man van Wendy. De 15-jarige zoon stond in de gang toen het duo binnenstormde. “Hij werd onder schot gehouden en moest tegen de auto gaan staan. Mijn man heeft zich meteen gemoeid, en heeft een van die gastjes vastgepakt”, zegt Wendy. Er ontstond een gevecht, waarop de andere dader zijn geweer trok. Hij richtte op Alain en loste een schot. De kogel baande zich een weg door de oksel van Alain, doorboorde een deurlijst en werd uiteindelijk in de deur van een keukenkast teruggevonden. Alain en zijn zoon slaagden er in om in het gevecht de helm én sjaal van het hoofd van een dader te trekken. De tweede kompaan- die het schot loste - sloeg op de vlucht. Degene die ze in bedwang konden houden, kreeg een serieuze rammeling. Hij leek even ernstig gewond.

Maasmechelse rappers

De politie kwam ter plaatse en kon de overvaller meteen overmeesteren. Even leek zijn toestand zorgwekkend, maar zijn verwondingen bleken in het ziekenhuis goed mee te vallen. Het gerechtelijk lab en een ballistisch deskundige werden opgevorderd om de nodige onderzoeken te doen. Het parket van Limburg liet ook een wetsgeneesheer ter plaatse komen. Volgens de advocaat van de beklaagde ging het wapen per ongeluk af toen het op de grond viel. Alain moest geopereerd worden. “We beseffen het nog niet goed, en moeten alles laten bezinken. Op de dag dat hij zijn verjaardag viert, dit moeten meemaken. Ongelooflijk”, vertelde zijn vrouw Wendy even na de feiten.

Amper twee weken voor de homejacking had het gezin ook al inbrekers over de vloer gekregen. Toen werd er geld gestolen. Na de gewelddadige homejacking werden de twee daders verheerlijkt in een videoclip van twee Maasmechelse rappers. De 19jarige inbreker zit in de gevangenis terwijl de minderjarige onder voorwaarden werd vrijgelaten. De strafrechter in Tongeren spreekt zich uit op 25 juli.

