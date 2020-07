17-jarige bromfietser naar ziekenhuis na aanrijding Birger Vandael

08 juli 2020

In de nacht van dinsdag op woensdag was er een verkeersongeval in Maasmechelen. Rond middernacht kwamen een bromfietser en een personenwagen met elkaar in aanrijding op het kruispunt Rijksweg – Joseph Smeetslaan. Een 17-jarige bromfietser uit Maasmechelen werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder, een vrouw van 25 uit Zutendaal, raakte niet gekwetst. Politie Lanaken-Maasmechelen deed de nodige vaststellingen.