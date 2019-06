1.500 bezoekers op Iftar in Eisden: “Opmars Vlaams Belang of niet, wij blijven bruggen bouwen” Marco Mariotti

02 juni 2019

16u57 14 Maasmechelen Bij de Tevhid Moskee in Eisden kwamen zaterdagavond 1.550 mensen bijeen voor de Iftar, de gezamenlijke avondmaaltijd tijdens de ramadan. Het event stond in het teken van verdraagzaamheid.

De ramadan nadert haar einde, maar zaterdagavond woonden meer dan 1.500 mensen de iftar bij in de Tevhidmoskee in Eisden. Tientallen politiekers waren van de partij. “We zijn hier als alle Maasmechelenaren goede vrienden van elkaar die dezelfde gemeente delen”, zegt bestuurslid Hasan Düzgün.

Geen angst

“We willen niet vervallen in extreemrechts, -links of religieus extremisme. We voeden ons hier met liefde en respect, los van achtergronden en religies, en zonder haat en angst. Dat is de bijzonder sterkte boodschap die we willen uitdragen. Of het Vlaams Belang nu groeit of niet, we zullen bruggen blijven bouwen. Hopelijk zullen alle gemeentes in Vlaanderen deze boodschap verder dragen”, besluit Düzgün.