“Zoeken naar juiste psychische hulp is een doolhof”, platform Kruispunt begeleidt cliënten in zoektocht Marco Mariotti

04 oktober 2019

17u34 0 Maasmechelen Veel mensen die nood hebben aan psychische hulp moeten daarbij te hard op zoek naar de juiste begeleiding. “De cliënt weet vaak niet waar ze terecht moet”, zegt Lise Bemelmans die nu platform ‘Kruispunt’ uit de grond stampt.

Een therapeut of psycholoog? Of misschien meteen naar de psychiater? Mensen met psychische problemen zoeken zich nog te vaak murw naar de juiste begeleiding. In Maasmechelen bestaat daarom sinds kort het ‘Kruispunt', een initiatief om cliënten beter en vooral sneller de juiste zorg te verlenen.

“Cliënten kunnen bij ons zonder afspraak terecht”, vertelt coördinator Lise Bemelmans. “We bekijken wat het meest passende hulpaanbod kan zijn voor de cliënt. We overlopen pistes en maken een gezamenlijke keuze. Zo bieden we meteen perspectief.” Dat aanbod kan variëren van een psychologe, therapeut, psychiater, tot andere begeleiding.

Psychiatrie bestaat niet uit blauwdrukken, maar vraagt om maatwerk Lise Bemelmans, psychologe

“Gedaan met zoeken en wroeten”

“We willen de versnippering tegen gaan en bouwen aan één regionaal aanspreekpunt voor vragen rond geestelijke gezondheidszorg. De tijd van zoeken en wroeten is voorbij. Psychische problemen zijn niet zomaar in een blauwdruk te vangen. Ze vragen om maatwerk.”

Het platform Kruispunt - dat ook in andere regio’s voet aan de grond moet krijgen - levert vooral tijdswinst voor alle betrokken partijen.

“Wie we willen bereiken? Mensen met depressieve gevoelens, stress, angst, slaapproblemen. Iemand die zich niet goed in zijn voelt dreigt vast te lopen in het leven. Of mensen die zich zorgen maken over anderen in hun omgeving.”

Uitbreiden

“We merken dat een combinatie van de reguliere werking volhouden en innovatief werken in een Kruispunt een dreigende overbelasting met zich meebrengt. Moeten we op termijn niet allemaal overstappen naar dit principe en overgaan naar een geïntegreerde samenwerking tussen alle diensten", vraagt Bemelmans zich af. “We willen dit verder zetten in andere regio’s en hopen anderen mee op de kar te krijgen.”

Aan het platform zijn organisaties zoals het CGG/LITP, mobiele teams Noolim, Beschut Wonen ’t Veer, CAD Limburg, CAW Limburg en OCMW betrokken. Ook huisartsen worden nauw betrokken.

Kruispunt Maasmechelen is iedere donderdag geopend. Cliënten en hun naasten kunnen zich melden in het gebouw van het Medisch Centrum Maasmechelen aan de Koning Albertlaan tussen 9 en 10 uur.