Exclusief voor abonnees “Zelfs op intensieve vroeg hij nog naar zijn scheerapparaat”: Familie van coronaslachtoffer Roger (74) blijft gebroken achter Marco Mariotti

03 april 2020

18u35 0 Maasmechelen Roger Bollen (74) uit Eisden is donderdag gecremeerd nadat hij overleed aan het coronavirus. De man bleek op 20 maart licht verkouden, voelde zich na enkele dagen beter, maar maakte plots felle koorts. “Op intensieve zorgen belde hij nog opgewekt om zijn scheerapparaat en pyjama”, vertelt dochter Monique. De volgende ochtend viel zijn hart stil en overleed hij.

Het zijn bijzonder sombere dagen bij de familie Bollen in Maasmechelen. Ze hebben donderdag hun echtgenoot, vader en grootvader moeten laten cremeren. Geen doelbewuste crematie, maar eerder uit veiligheid. “Je weet nooit met dat virus. Begraven is misschien niet de beste optie", klonk het. Monique is de enige dochter van Roger. Haar moeder zit momenteel alleen thuis als weduwe.

