“Ze kunnen flatgebouw evengoed ín onze tuin zetten”: buren woest over komst appartementen op 3 meter van achtertuin Marco Mariotti

06 juni 2019

16u03 3 Maasmechelen Bewoners Bert Gorissen en Basilio Gonzalez uit de Rooshaegenweg zijn woest: de gemeente heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een appartement van vijf verdiepingen hoog op amper 3 meter van hun achtertuin. “Bedankt, gemeentebestuur. Mijn huis is opeens duizenden euro’s minder waard.”

“Ziet ge die hoge dennen? Exact daar willen ze zo'n appartementenblok zetten van vijf verdiepen hoog. Dan staan ze bijna ìn de tuin.” Bert Gorissen woont al 23 jaar met zijn vrouw aan de Rooshaegenweg, maar is boos en teleurgesteld. Aan de hoek van de Rijksweg en de Gouverneur Verwilghenlaan zal binnenkort een wit huisje worden gesloopt. In de plaats komt er er een appartementencomplex voor negen woningen met beneden handelspanden.

“We hebben al bezwaarschriften ingediend en met de gemeente gebabbeld, maar ze houden geen rekening met ons”, doet Bert zijn verhaal. “Blijkbaar wil de gemeente verstedelijken. Meer bouwen in het centrum en langs de Rijksweg en minder in de landelijke deelgemeenten. Ik kan daar inkomen, maar er moet toch ook rekening worden gehouden met de omliggende huizen.”

In tuin kijken

Het gebouw zal tot op drie meter van de achtertuin van Bert en Basilio worden gebouwd. “Drie meter! Vanaf daar zal een mastodont van een gebouw uit de grond worden gestampt. En wat met de percelen ernaast? Daar zal op termijn hetzelfde gebeuren, en dan hebben we plots een muur van appartementen én bewoners die gewoon knal onze achtertuinen inkijken. Ik ben niet tégen appartementen, en ik kan zelfs leven met vier verdiepingen hoog. Maar zò dicht op ons perceel. Waarom moet dat?”

Het schepencollege veegde de meer dan 20 bezwaren van tafel, en keurde de bouwplannen goed. Schepen van Wonen Stefan Thorez (Open Vld) legt uit waarom. “Dit gaat over een bouwproject aan de Rijksweg en langs gewestwegen gelden andere bouwregels dan in gewone woonwijken. In principe mag die eigenaar bouwen zoals hij wil. Anderzijds hebben we de vorige aanvraag afgekeurd, want toen zou er gebouwd worden tot tégen de perceelgrens. Er gebeurde dus al een tegemoetkoming.”

L’Antica Roma

Nog weet Thorez dat verstedelijking in het centrum van de gemeente nodig is. “Dat kadert in een woonplan met lange termijnvisie, en dan moeten we soms moeilijke keuzes durven maken. Je ziet dat er inderdaad een pak appartementencomplexen uit de grond rijzen. Waar nu L’Antica Roma ligt, zullen er nog gebouwd worden.”

Gorissen en zijn buurman nemen een advocaat in de arm en hopen via de provincie op een compromis. “We voelen ons niet gehoord. En wie wordt hier rijker van? Juist, de ontwikkelaars die massaal de Rijksweg inpalmen. En de bewoners aan de achterzijde van die baan zijn de pineut én zien de waarde van hun woning plots dalen.”