“Welke hond schaffen we het best aan?”: directeur zoekt ideale viervoeter voor rusthuis Marco Mariotti

26 november 2019

11u30 0 Maasmechelen Bij Woonzorgcentrum Maasmeander in Maasmechelen zijn ze op zoek naar een hond. Directeur Bernd Schepkens zou de hond privé in huis halen, maar wel alle dagen meebrengen ‘naar het werk’. “Alleen ben ik op zoek naar de ideale hond met een zacht karakter", vertelt hij.

Liefst niet te groot, zachtaardig, mogelijk ervaring met oudere mensen. Een blindengeleidehond op rust, of eentje die misschien niet voldeed aan de eisen. Bernd Schepkens is op zoek naar een hond die hij een nieuw thuis kan geven, maar in één klap kan laten aarden in rusthuis Maasmeander in Maasmechelen.

Schepkens hoopt dat de viervoeter alleen maar een positief effect teweeg kan brengen. “Hoeveel bewoners hier hebben geen foto’s hangen van het hondje of van andere huisdieren", vertelt hij. “Als we soms een workshop ‘snoezelen met dieren' organiseren, moet je ze eens zien glunderen. Konijntjes, honden... Eender wel dier, het heeft een positief effect.”

Daarop wil Schepkens nu een stap verder gaan: een hond in huis. “Want dit zou écht een thuis moeten zijn. We gaan daar ver in. Bij ons moet bijvoorbeeld niet iedereen op hetzelfde uur opstaan om zich te laten wassen en in groep te eten. Nee, wie wat langer blijft liggen of wél vroeg in zijn kamerjas aan de ontbijttafel zit, doet dat. Net zoals thuis. En dat geldt wat mij betreft ook voor een huisdier.”

Het is niet de bedoeling dat de hond dag en nacht in het rusthuis zou verblijven. “De hond komt met mij ‘s morgens mee naar het werk en gaat ‘s avond ook terug naar huis. Hij zou een mand krijgen bij mij op kantoor, en niet zomaar ergens in de voorziening. We gaan die hier ook niet zomaar laten rondlopen, maar ik wil hem inzetten op de juiste momenten.”

Juiste opleiding

“Misschien mee met de ergotherapeut tijdens de wandeling of eens een keer mee naar een groepsmoment. Het dier eens kunnen strelen. Af en toe een leuk moment, maar ik weet eerlijk gezegd niet welke hond het beste bij ons past. Mijn gevoel zegt dat het een ouder dier moet zijn, misschien eentje dat ooit bij een ouder koppel leefde. Of een blindengeleidehond op leeftijd die is opgeleid. Ik denk alleen dat hij niet te groot mag zijn.”

Hondenexpert Dany Grosemans is voorstander, maar wil de directeur wel waarschuwen. “Het is belangrijk dat één van de werknemers, of de directeur zelf, de juiste opleiding heeft. Dat hij of zij aanvoelt wanneer een bepaalde activiteit kan. In theorie maakt het ras zelfs niet veel uit, het gaat er vooral om dat het juiste personeelslid aanvoelt wat kan en wat niet. Welk concreet therapieplan heeft het rusthuis? Het kan ook veel breder gaan dan puur de aanwezigheid.”

Hondenkoekjes bakken

“Er kunnen bijvoorbeeld hondenkoekjes gebakken worden of men kan via groepsactiviteiten een grote hondenmand maken. We zagen al voorbeelden waarbij kleine rustige honden in een soort ‘kinderwagen’ vooruit worden geduwd bij de wandeling. Je moet zien hoe die oudjes staan te popelen om ook eens te mogen duwen. Maar een hond hoeft zeker niet héél hard aanwezig te zijn in een rusthuis, het gaat meer om de totale beleving, ook zonder de aanwezigheid van het dier.”