“We zijn die wolk en regen beu", Maasmechelse artiest wil ander kunstwerk op rotonde Marco Mariotti

18 september 2019

08u08 2 Maasmechelen Als het van Nihan Yilmaz (26) afhangt verdwijnt vandaag nog het kunstwerk aan het rondpunt bij de E314-afrit. De Maasmechelaar vindt dat het tijd is voor een positiever werk. “Het eerste wat je ziet als je de gemeente binnen rijdt, zijn treurige wolken en regen", vertelt hij.

Sinds 2005 al staat het kunstwerk ‘Wolk, regen en wind’ op de rotonde waar de Rijksweg en de afrit van de E314 samenkomt. 20.000 euro kostte het, en menig Maasmechelaar fronste sindsdien de wenkbrauwen. Het werk van kunstenaar Luk Van der Hallen werd vijftien jaar geleden al vreemd binnengehaald, maar Nihan Yilmaz is duidelijk.

“Maasmechelen heeft één van de mooiste natuurparken van Vlaanderen", vertelt hij. “We hebben de Maas, de Mechelse Heide, noem maar op. En wat zie je als je de autostrade afrijdt, en de gemeente binnenkomt? Een wolk en een regenbui. Kom op hé. Het is trouwens slecht onderhouden, want overal zie je roestvlekken.”

Brainstormen

Voor Yilmaz - die zelf artistiek is aangelegd - moét er verandering in komen. “Het moet vooral iets positiever zijn. Haal die wolk en de regen weg, en hang bijvoorbeeld een Maasmeander of iets dat symbool staat voor onze natuur. Ik ben zelf geen beeldhouwend kunstenaar, dus ik kan op dat vlak weinig bijdragen. Maar ik teken en schilder heel veel, dus wie weet kan ik samen zitten met nog andere mensen om hier rond te brainstormen.”

“Ik wil daar echt bij helpen en een signaal geven. Begrijp me niet verkeerd, ik heb veel respect voor de kunstenaar. Ik wil géén afbreuk doen aan het werk op zich, maar het is hier misschien tijd voor iets nieuws.” Aangezien het om een gewestweg gaat, kan de gemeente niet zelf zomaar beslissen wat er met een rotonde gebeurt, maar moet alles via Agentschap Wegen en Verkeer.

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V): “Over smaken en kleuren kan je niet twisten, zegt een Latijns spreekwoord. Ik ben blij dat mijn papa als burgemeester destijds geld vrijmaakte om de toen nieuwe rondpunten te voorzien van kunstwerken. Er zijn dus voor en tegenstanders, maar als de burgers hier over willen discussiëren kan dat zeker.”