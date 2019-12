“We willen de mening van de Maasmechelaar kennen”: gemeente start met burgerplatform MMM

18 december 2019

Wie een idee of een mening heeft die interessant kan zijn voor het gemeentebestuur, kan die voortaan delen op het online burgerplatform.

Het meerjarenplan 2020-2025 is opgebouwd rond twee belangrijke pijlers: van Maasmechelen een sterk merk maken en kansarmoede bestrijden. “Om te bepalen op welke manier dit moet gebeuren, wordt via het platform een antwoord gevraagd op een aantal vragen", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V). “Het gaat om vragen zoals ‘Wat maakt van Maasmechelen de mooiste gemeente van Vlaanderen?’ en ‘Hoe maken we van jouw buurt een aangename, warme plek?’”

Alle ideeën worden gebundeld en dienen als basis voor toekomstige keuzes van het beleid. “En we gaan dit platform vaker gebruiken. Dat kan gaan over een concreet idee, stemmen op een voorstel en zelf ideeën formuleren. Voor elk inspraaktraject wordt een stappenplan opgemaakt. Daarin wordt bepaald wanneer informatie wordt verwerkt, op welke manier burgers verder geïnformeerd worden over de verzamelde informatie en welke acties verder nog volgen.”

Via www.maasmechelenmeemaken.be kunnen inwoners participeren. Bij de eerste deelname is het nodig zich te registeren als gebruiker. Voor een optimaal resultaat en een zo groot mogelijk aantal deelnemers, zullen de inwoners regelmatig en via verschillende kanalen opgeroepen en gesensibiliseerd worden om hun stem te laten horen.