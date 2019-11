“We eisen legalisering cannabisolie”, papa Sofie Voncken (10) houdt benefiet voor dure gerechtskosten MMM

08 november 2019

15u22 0 Maasmechelen Vzw We are Sofie heeft de Belgische staat gedagvaard voor het 'niet helpen van kinderen met een levensbedreigende ziekte’. Sofie Voncken (10) uit Maasmechelen lijdt aan een ernstige vorm van epilepsie en enkel illegale cannabisolie kan haar helpen. “Met deze benefiet hopen we een deel van de gerechtskosten van 15.000 euro te betalen", zegt papa Jean Pierre.

Nu zondagnamiddag organiseert de familie van Sofie én heel wat sympathisanten een benefiet in Maasmechelen. Reden is de strijd die ze nu al vier jaar voeren: het legaliseren van cannabisolie. En dan vooral ook dat type van olie waar Sofie nood aan heeft.

Ooit had ze 50 epilepsie-aanvallen per dag. Vandaag met de juiste cannabisolie is dat herleid tot nul aanvallen, en ging ze er mentaal op vooruit. “We hebben de Belgische staat gedagvaard, maar de gerechtskosten lopen op tot 15.000 euro", klinkt het bij de papa van Sofie.

Er is al een soort cannabisolie gelegaliseerd, maar die is gebaseerd op ‘kristallen’ en kost 170 euro. De illegale olie die Sofie gebruikt is half zo duur, en efficiënter voor haar.

De benefiet vindt zondag plaats in zaal Sint-Martinus in Opgrimbie. “‘s Avonds zijn er betalende optredens waarvan een deel van de opbrengst naar de gerechtskosten gaat. Overdag organiseren we een gratis weggeefwinkel, waar mensen die het minder breed hebben speelgoed en kleding kunnen uitkiezen.” Verder is er een gratis kapper, nagelverzorger, fotoshoot, en soep.

Meer info via www.wearesofie.be/benefiet