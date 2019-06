“Waarom kajakken in de Ardennen als dat in Limburg op de Maas kan?” Marco Mariotti

26 juni 2019

18u13 38 Maasmechelen Zwembaden zorgen voor de nodige verfrissing tijdens de hitte van deze dagen, maar wie er toch nog iets sportief aan wil koppelen kan terecht in het Maasland. Koen Heemskerk (32) baat Kajak Maasland uit en vindt dat de Maas nog veel troeven heeft op toeristisch vlak. “We moeten die meer uitspelen, maar het moet ook geen koppenlopen worden zoals het kajakken in de Ardennen.”

Al meer dan dertig jaar bestaat Kajak Maasland. Het was papa Heemskerk die begon met een paar kajaks om zo vanuit Smeermaas richting Meeswijk te varen. Intussen is het bedrijf uitgegroeid tot een vaste waarde in het Maasland.

Jo nam het roer sinds zes jaar over en wil het nog meer doen groeien. “Jaarlijks varen ongeveer 10.000 toeristen over de Maas van Smeermaas in Lanaken naar het veer van Meeswijk in Maasmechelen. In ons land zijn de afvaarten in de Ardennen meer gekend, maar daar is het vaak een drukte van jewelste. Hier kan je genieten van verkoeling, heb je veel open ruimte en vaak prachtige uitzichten.”

Amerikanen

Heemskerk bereikt voornamelijk mensen uit Belgisch en Nederlands Limburg, maar ook toeristen uit buurlanden zoals Duitsland. “We hebben zelfs al Amerikanen en mensen uit Noorwegen gehad. De Maas is een rivier met veel potentieel dat het toerisme in Limburg nog meer kan doen floreren. Hier kan je je vakantie naar hartelust beleven.” Vanuit Smeermaas kan je kiezen voor tochten van 13 of 21 kilometer. Meer info via www.kajakmaasland.be.