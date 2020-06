Exclusief voor abonnees “Vader en zoon weer samen in de tribune, dat willen we zien”: Maasmechelaar wordt commercieel directeur Patro Eisden en wil er een profclub van maken Marco Mariotti

04 juni 2020

15u21 10 Maasmechelen Voetbalclub Patro Eisden heeft met Juan Garcia Vilar een nieuwe commercieel directeur binnengehaald. De Maasmechelaar groeide op in Eisden-Dorp en moet het verhaal van Patro mee tot een succes helpen uitbouwen. “We gaan er samen een profclub van maken", zegt Vilar.

In 2018 kondigde Patrovoorzitter Salar Azimi aan binnen zeven jaar in eerste klasse te willen meedraaien. Twee jaar later heeft Patro alvast de promotie op zak en blijft trainer Stijn Stijnen goede resultaten afleveren. Maar voetbal en commerciële strategie vergen verschil in aanpak.

Daarom wordt nu Juan Garcia Vilar aan boord gehaald. Een Maasmechelaar die bijna tien jaar furore maakte in het buitenland. “Ik ben negen jaar commercieel directeur geweest bij Prosneige, de grootste zelfstandige skischool van Frankrijk", vertelt hij.

