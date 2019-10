“Twee maanden lang hittegolf”: zo heet wordt het Maasland in 2050 en 2100 Marco Mariotti

23 oktober 2019

16u21 15 Maasmechelen Het Maasland zal tegen 2050 meer dan 22 hittegolfdagen per jaar kennen. In 2100 zelfs 56 dagen met een gemiddelde maximumtemperatuur van bijna 30 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij die Het Maasland zal tegen 2050 meer dan 22 hittegolfdagen per jaar kennen. In 2100 zelfs 56 dagen met een gemiddelde maximumtemperatuur van bijna 30 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij die De Morgen in een tabel goot.

Het aantal hittegolfdagen schommelde in Vlaanderen van 2000 tot 2016 tussen de nul en negen dagen per jaar, maar kan toenemen naar gemiddeld elf hittegolfdagen in 2030, achttien in 2050 en vijftig in 2100. In het Maasland ligt dat getal zelfs hoger.

Vandaag tellen we tussen Lanaken en Maaseik gemiddeld vijf hittegolfdagen per jaar. Tegen 2030 worden er dat veertien, in 2050 zelfs 22. Als de statistieken worden doorgetrokken spreken we in 2100 over bijna twee hittegolfmaanden, of 56 bloedhete dagen in het Maasland.

20 millimeter

Ook de dagen met zware regenval waarop 20 millimeter regen of meer valt, gaan de hoogte in. Begin jaren 50 waren het er in Vlaanderen gemiddeld drie per jaar, inmiddels zijn er dat vijf. Zet de klimaatverandering zich verder door, dan kan het aantal dagen met zware neerslag in het Maasland gemiddeld toenemen naar acht in 2030, elf in 2050 en zelfs zestien in 2100.

De gemiddelde temperatuur op jaarbasis bedraagt in het Maasland bijna tien graden. In 2030 en 2050 schommelt dat rond de 12,5 graden. In 2100 halen we gemiddeld zestien graden.

Meer over Maasland

milieu

weer

klimaatverandering

Vlaanderen