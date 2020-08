Exclusief voor abonnees “Ring met assen van overleden man gestolen”: inbraak boven Ristorante Da Lidia via plat dak Marco Mariotti

17u36 0 Maasmechelen Ristorante Da Lidia heeft zaterdagnacht dieven over de vloer gekregen, en nog wel op de bovenverdieping in de privéruimte. De dader kon aan de achterzijde op het dak klimmen, forceerde een venster en ging aan de haal met juwelen. “De ring van mijn goede vriendin met de assen van haar overleden echtgenoot in is gestolen”, vertelt uitbaatster Elvira Cellini.

Het was zaterdagnacht rond 0.15 uur toen één van de medewerkers van het restaurant buiten afval ging wegbrengen en iemand zag lopen op het plat dak aan de achterzijde van het pand. Hij riep nog dat de verdachte zich daar weg moest maken, maar blijkbaar had hij zijn slag al geslagen.

“Terwijl wij beneden aan het werk waren, bleek de dief boven te hebben ingebroken”, vertelt uitbaatster Elvira Cellini. “Hij kon via het venster in de kamer geraken. Daar had mijn vriendin Corrie al haar spullen gelegd. Ze is hier een tijdje op bezoek. Ze had er ook haar juwelen en geld liggen en net daar is de dader mee aan de haal gegaan.”

De verdachte kon juwelen en geld buitmaken. Maar vooral de diefstal van één bepaalde ring is bijzonder triestig. “Het gaat om de ring die Corrie liet maken nadat haar man overleed. Ze liet er zijn assen in verwerken. Het geld is helaas ook weg en dat is nu zo, maar die ring is niet vervangbaar en heeft emotioneel veel waarde voor haar.”

Spijt

Corrie en Elvira hopen dat de dader op zijn minst de ring terugbrengt. “Het zou veel voor ons betekenen. We hopen dat hij dit leest en spijt krijgt.” Kans bestaat dat de dader iemand uit de omgeving is. Via de platte daken aan de achterzijde van het pand moet je je weg toch al goed kennen, denken de uitbaters.

De politie kwam ter plaatse en is een onderzoek gestart. De verdachte zou een bivakmuts hebben gedragen. Van hem ontbreekt voorlopig elk spoor.