“Politiek moet buigen voor ons, wij niet voor hen”: vzw ‘We Are Sofie' houdt benefiet MMM

11 november 2019

12u27 0 Maasmechelen Het benefiet voor vzw We Are Sofie in Maasmechelen kon zondag op heel wat steun rekenen om een deel van de gerechtskosten te betalen, want de vzw dagvaardt de Belgische staat. “Wegens het niet helpen van kinderen met levensbedreigende ziekte”, zegt papa Jean Pierre wiens dochter beter functioneert met illegale cannabisolie.

Gratis kapper, nagelbehandeling, speelgoed, kledij. Iedereen die het wat moeilijker heeft kon zondag bij zaal Sint-Martinus in Opgrimbie terecht op de benefiet van vzw We Are Sofie delen in de steun. Sofie (10) lijdt al gans haar leven aan een zeldzame vorm van epilepsie. Genezen zal ze nooit, maar haar leven wordt kwalitatiever én ze zet grote stappen voorwaarts dankzij medicinale cannabisolie. “Maar de olie die zij nodig heeft, is helaas illegaal in ons land.”

Mede-organisator Jasper Antonissen vindt het belangrijk dat er vanuit politieke hoek eindelijk eens de moed komt om de olie te legaliseren. “Vroeg of laat zal er verandering moeten komen. Eén van de twee zal moeten buigen, maar niet wij.”

250 euro per week

Eén bepaalde soort cannabisolie mag al worden voorgeschreven door huisdokters, maar is niet effectief voor heel wat patiënten, weet Jean Pierre. “Sofie is daar niet mee geholpen én het kost 170 euro voor 10 milliliter. Sofie verbruikt 15 milliliter dus dat zou ons 250 euro per week kosten. Onbetaalbaar.”