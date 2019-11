‘Partners in crime’ op gespannen voet in de beschuldigdenbank voor kappersmoord VCT

26 november 2019

19u32 0 Maasmechelen Na de moord op Hilmi Gedik (39) op 29 november 2012 werden de speurders overstelpt met politionele informatie over mogelijke verdachten. Eerst werd de Aquino clan onder de loep genomen, daarna volgde de clan C. Maar finaal staan ‘partners in crime’ Shane R. (30) en Brian V.G. (27) in de beschuldigdenbank. Na hun arrestatie in 2014 bekoelde de jarenlange vriendschap tussen de twee, die samen heel wat op hun kerfstok hebben. Met een voelbare spanning in de assisenzaal tot gevolg.

De eerste onderzoekspiste van de speurders was die van de Aquino’s. “Een Aquino geeft normaal geen antwoorden aan de politie, die zwijgt,” beschreef speurder Vanoirbeek het atypische verhoor van Silvio Aquino, die de moord op zijn goede vriend Hilmi bij de politie meldde. “Maar Silvio legde tijdens zijn aangifte gedetailleerde verklaringen af. Hij sprak zelfs over zijn eigen criminele contacten in Amsterdam, ook al wist hij dat hij toen zelf al het voorwerp vormde van een drugsonderzoek.” De beelden van het verhoor toonde Silvio, die drie jaar na de feiten zelf werd doodgeschoten, volledig overstuur. “Ik ben geen brave jongen maar zoiets bestaat niet bij mij. Hilmi is al meer dan twintig jaar mijn vriend, ik geef mijn dochter aan hem mee, dat doe je niet zomaar! Maar goed dat ik daar aan de deur bij Gedik niets heb aangeraakt.” Silvio wilde absoluut dat de dader van de moord op Gedik gevat zou worden. Niet alleen voor Hilmi maar ook voor hemzelf en zijn familie, zodat ze ‘niet achterom moesten kijken’.

Aquino’s in ongeloof

Daarna richtten de onderzoekers zich op de andere Aquino’s. Verschillende bronnen hadden gemeld dat de Aquino clan de moord zouden hebben gepleegd en haalde daarvoor heel wat motieven aan: van misgelopen drugsdeals tot het achterhouden van drugsgeld of het uitdelen van slagen aan de dochter van een van de Aquino’s. Maar deze onderzoekspiste leverde niets concreets op. Bovendien kon de politie dankzij de tapgesprekken die op dat ogenblik liepen in het drugsonderzoek RAAK live de reacties van de Aquino clanleden volgen. “Ze wisten in het begin zelf niet wat er aan de hand was en voerden zelfs hun eigen buurtonderzoek uit. Op het ogenblik dat ze vernamen dat Hilmi dood was, hoorde je de stijgende verwondering en het ongeloof.”

De clan C.

Een tweede belangrijke piste was die rond Mustaffer G. uit Eisden en zijn kompaan Marcel C. uit het Nederlandse Geleen. “De Aquino clan en de clan C. hadden vroeger goede contacten samen,” verduidelijkte speurder Vanoirbeek. “Een van hen was zelfs de peter van de zoon van Raf Aquino.” De melding dat de moord op Hilmi kaderde in een afrekening van Mustaffer leidde tot twintig huiszoekingen en zeven arrestaties in België en in Nederland. “Alles in deze onderzoekspiste G. is onderzocht maar er is samen met de beroepsrechters besloten dat deze piste eigenlijk enkel ontsproten is aan de fantasie van iemand uit de entourage van de man en dat dit niet voor assisen zou gebracht worden,” besloot hoofdspeurder Kun.

Belangrijke verklaring

De verklaring van Sandra C., de zus van een van de hoofdverdachten uit de clan C., zorgde op 19 juni 2014 wel voor de wending in het moordonderzoek van Hilmi Gedik. Volgens haar bron waren Shane R. en kompaan Brian V.G. de uitvoerders van de moord. Er werd verschillende keren op Hilmi geschoten en hij heeft gevochten voor zijn leven, zo klonk het. Inzet: 50.000 euro die nog niet betaald werd. Ze noemde ook haar bron, zodat de onderzoekers alle elementen uit haar verklaring verder konden aftoetsen.

Net op de dag van haar verklaring werden Shane R. en Brian V.G. samen veroordeeld voor een poging gewapende overval op een tankstation in Overpelt. Ze zaten op dat ogenblik samen opgesloten in de gevangenis van Hasselt.

DNA hit

De speurders trokken naar de cel om een DNA staal op te vragen van de twee beschuldigden. Shane weigerde, Brian werkte mee. De DNA staal die daarna op bevel van de onderzoeksrechter van Shane R. werd afgenomen leverde een DNA hit op met de DNA sporen op een hoeslaken in de slaapkamer van slachtoffer Hilmi Gedik. Shane R. weigerde nadien om op welke wijze dan ook mee te werken met de politie. Als ze hem wilden spreken, moesten ze daar maar een afspraak voor maken, schreef hij zelf nog op een briefje. Voor de DNA hit eiste hij wel een tegenexpertise in Nederland.

Brian was wel bij die home-invasion. Ik heb hem altijd in bescherming genomen maar weet niet waarom ik nu nog mijn mond zou houden Beschuldigde Shane R. over zijn medebeschuldigde

Gewelddadige home-invasion

De speurders toonden aan dat Shane R. en Brian V.G. wel degelijk ‘partners in crime’ waren. Samen op pad voor een gewapende overval, betrapt met inbrekersmateriaal, een wapen met geluidsdemper en colsonbandjes in de wagen. En dan was er nog die gewelddadige home-invasion in het kasteel in Leut. Daar werd Shane voor veroordeeld, Brian niet. “Brian was daar wel bij” benadrukte Shane R. vandaag in de assisenzaal. “Ik heb hem altijd in bescherming genomen maar ik weet niet waarom ik nu nog mijn mond zou houden.” Het leidde tot een boze reactie bij Brian V.G. “Dus ik ben nu de leugenaar of wat?” De twee beschuldigden zitten zo ver mogelijk van elkaar in de beschuldigdenbank en gunnen elkaar doorgaans geen blik. Morgen zetten de speurders hun onderzoek naar Shane R. en Brian V.G. verder uiteen en komt ook de onderzoeksrechter aan het woord.