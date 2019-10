“Opluchting voor de familie dat ze deze zeer pijnlijke pagina nu definitief kunnen omslaan” Advocaat reageert na stopzetting van assisenproces Lei Beaumont VCT

16 oktober 2019

13u50 0 Maasmechelen “Het woord dat ik bij de dochters en de familie van Josée het meeste hoor is opluchting.” Na de vroegtijdige afsluiting van het assisenproces door het overlijden van moordverdachte Lei Beaumont verwoordde meester Philip Daeninck de reactie van de familie. “Dit was volledig onverwacht en gaat gepaard met een mix van gevoelens maar de familie is opgelucht dat deze zeer pijnlijke pagina nu definitief kan worden omgeslagen. ”

Dat een moordverdachte zich tijdens het assisenproces van het leven beroofd is zeer uitzonderlijk. Lei Beaumont overleed vanochtend om 5u33. Onverwachts werd zijn tweede assisenproces in Tongeren daardoor op dag vier stopgezet. Na een pijnlijke en aanslepende procedure van tien jaar komt er zo voor de dochters van Beaumont een einde aan de jarenlange angst. Nadat hun moeder op 13 december 2009 met vijf kogels neergeschoten werd, bleven ze elke dag op hun hoede. Door de stopzetting van het assisenproces is het strafrechtelijke deel van de zaak nu afgerond.

Volgens Philip Daeninck overheerst daardoor het gevoel van opluchting bij de dochters en de familie van Josée. “Het woord dat ik het meest hoor is inderdaad opluchting. Dat is bijzonder maar er heerste een sterk gevoel van angst, zoals ook tijdens het eerste assisenproces al duidelijk werd. In die zin is dit voor de familie zeker ene opluchting. Ook omdat er nu na de lange procedures, tien jaar na de feiten met een assisenproces bij verstek en nu een procedure na verzet, eindelijk definitief een pijnlijke bladzijde kan omgeslagen worden.”

Daeninck vindt de vreemde wending van het assisenproces zelf niet zo uitzonderlijk. “Persoonlijk als advocaat vind ik wel dat dit past bij het beeld dat ik van Lei Beaumont heb. Dat hij altijd de dirigent wilde zijn van wat er gebeurt en dat hij alles zelf in de hand wilde houden.

Moeilijke burgerlijke afhandeling

De burgerlijke procedure van dit proces met de afhandeling van de schadevergoedingen staat gepland op 17 januari 2020. “Dat belooft helemaal geen evidente zaak te worden,” bevestigen meesters Jo Muylle en Philip Daeninck. “Er zijn heel wat mogelijkheden. Als de dochters de erfenis aanvaarden, komen ze in de plaats van hun vader maar dan zouden de kinderen eigenlijk een schadevergoeding moeten betalen aan hunzelf en aan de andere burgerlijke partijen (onder meer tantes en ooms van het slachtoffer) en dat zou absurd zijn. We gaan zoeken naar een pragmatische oplossing. Een optie is het deel van de schadevergoedingen loskoppelen van de erfeniskwestie. Een andere mogelijkheid blijft ook dat de burgerlijke partijen zich wenden tot het Fonds voor Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden.”

Zware dag

Karolien van de Moer en Natacha Bielen, de advocaten van Lei Beaumont, bevestigen dat deze wending van het assisenproces voor hen een complete verrassing is. “Het was gisteren een zeer zware dag voor Lei. Het is niet omdat hij er heel onbewogen bij zat dat het voor hem ook geen heftige dag was. Het is duidelijk bij hem binnen gekomen. We hebben gisteren nog met hem gesproken maar hier hadden wij ons totaal niet aan verwacht.” De standaard procedure bij assisen is dat er een verhoogd toezicht geldt voor de beschuldigden in de gevangenis. “Voor zover wij weten was dat voor onze cliënt ook zo .”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.