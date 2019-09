“Normandië? De oorlog gebeurde in onze achtertuin”: Maasmechelaar (30) schrijft boek over bevrijding WOII Marco Mariotti

15u10 0 Maasmechelen Karsten Conaert (30) heeft een boek geschreven over de zware bevrijdingsgevechten tijdens WOII in Kotem, Boorsem en Uikhoven. De Maasmechelse dorpen tussen kanaal en Maas waren in september 1944 enkele dagen afgesneden van de buitenwereld. “Burgers zaten er samen met de Duitsers gevangen tussen de twee waterwegen toen de Amerikanen binnenvielen, met veel doden tot gevolg”, vertelt hij.

Het verhaal van Karsten begint in 2014 als hij op het graf van de Duitse soldaat Friedrich Risse stoot op het Duits kerkhof in Lommel. Risse blijkt gesneuveld bij gevechten in Boorsem. Hij is dan 18. “Een jonge soldaat die sneuvelde in mijn eigen gemeente, en ik wist er niets van”, begint Karsten. “Mijn passie voor de Tweede Wereldoorlog leeft sinds mijn kinderjaren. Maar ik besef dat de Tweede Wereldoorlog veel meer is dan grootse verhalen van D-Day in Normandië of het Ardennenoffensief. Het gebeurde in onze eigen achtertuin.”

De oudere inwoners zijn de échte getuigen, zij waren er bij Karsten Conaert

Vermist

Karsten zette een heuse zoektocht op poten en kon het leven van de Duitse soldaat reconstrueren. “Ik sprak met zijn hoogbejaarde zus. Ze vertelde me over zijn jeugdjaren en hoe hij zich als tiener vrijwillig voor de oorlog meldde. De ouders wisten na de oorlog jarenlang niet waar hun zoon was gesneuveld. Tot in de jaren vijftig plots het spoor naar Lommel en zo naar Maasmechelen leidde.”

In Kotem en Boorsem doen al decennia wilde verhalen de ronde over harde confrontaties tussen bevrijders en bezetters. Vooral de oudere generatie, want zij waren erbij. “Ik sprak met tal van bewoners die het zich nog levendig herinneren. Getuigenissen uit schuilkelders, of de confrontatie aan de kapel in de Bampstraat waarbij zo'n acht jonge Duitsers - waaronder Fred - in één klap sneuvelden.”

Radicaliseren

“De lichamen werden er achter in een tuin begraven en nadien overgeplaatst naar Lommel. Wat er zich allemaal exact afspeelde, verklap ik nog niet, maar ik maakte een reconstructie op basis van al die getuigenissen.”

Het boek wordt zondag om 14 uur voorgesteld in het Wijkcentrum van Kotem gelinkt aan een tentoonstelling. “Het boek moet aanzetten tot nadenken. Hoe jongeren geïndoctrineerd werden, hoe ze radicaliseerden en dat dat vandaag nog even gemakkelijk kan gebeuren. Amerikanen, Duitsers en Maasmechelaren zaten in september allemaal samen gevangen op dat eiland. De angst moet bij iedereen even groot geweest zijn.”

‘Helmen in de Achtertuin’ kost 20 euro, maar kan op voorhand besteld worden aan een verminderde prijs van 15 euro. Bestellen kan via tenveldevzw@gmail.com.