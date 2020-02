Exclusief voor abonnees “Nooit keek mijn papa naar mij om. Tot ik zijn leven moest redden” Marco Mariotti en Brecht Herman

03 februari 2020

20u35

Bron: Eigen berichtgeving 28 Maasmechelen Welgeteld één keer in achttien jaar tijd: zo weinig zag Elias Krakowinski uit Maasmechelen zijn vader. Zijn moeder voedde hem en zijn broer alleen op. Tot Elias enkele weken geleden voor de tweede keer van zijn vader hoorde. Hij heeft leukemie en had stamcellen van zijn kinderen nodig om zijn leven te redden.

Het was in de koekjesfabriek in Aken dat Dagmara Krakowinski (39) -een Maasmechelse met Poolse roots- de vader van haar kinderen leerde kennen. Zij werkte als achttienjarige boven aan de band, hij beneden in de kelder als verantwoordelijke voor het personeel.

“Onderweg naar het toilet kon ik door een opening naar beneden kijken en dan zag ik hem daar staan. Dat waren onze kleine ­flirterige momentjes”, vertelt Dagmara. “Hoewel hij een stuk ouder was -twintig jaar, zou later blijken- vond ik dat hij er heel goed uit zag. Een fatsoenlijke man. Al bleek hij wel getrouwd te zijn.”

