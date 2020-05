“Met 38 graden koorts kom je er niet in", Maasmechelen Village meet lichaamstemperatuur aan ingang Marco Mariotti

08 mei 2020

15u37 0 Maasmechelen Wie maandag wil gaan shoppen bij Maasmechelen Village zal eerst de lichaamstemperatuur moeten laten meten. Wie 38 graden koorts heeft, wordt gevraagd een ander moment terug te keren. “Het is gewoon een èxtra maatregel, maar natuurlijk geen zekerheid om het virus buiten te houden", zegt David Winkels, manager van het merkendorp.



Goed nieuws voor journalist en fotografe in kwestie. Bij ons beiden schommelt de lichaamstemperatuur rond de 36,5 graden. Geen koorts dus. Hetzelfde voor burgemeester Raf Terwingen (CD&V) die eigenhandig de test doet. “Het is eigenlijk héél simpel”, legt manager David Winkels uit. “Je wandelt één van de twee ingangen van het merkendorp binnen en passeert door het witte tentje met markeringen. Een scanner staat in de hoek opgesteld en die meet perfect de lichaamstemperatuur door op je gezicht te focussen.”

Zowel David Winkels, als burgemeester Terwingen hebben een gemiddelde lichaamstemperatuur. “Alles in orde dus. Het is pas bij 38 graden dat we aan de alarmbel trekken.”

Maar kan dat niet schommelen van persoon tot persoon? “Iemand waarbij de laptop 38 graden aangeeft, wordt even naar een aparte ruimte vlakbij gebracht. Het zou kunnen dat de persoon net een wandeling van op de parking achter de rug heeft, en zelfs kalende mensen hebben mogelijk een warmere temperatuur in de omgeving van het hoofd. Die dingen kunnen invloed hebben op de scanner. Daarna mag de persoon nog eens langs het toestel passeren."

In totaal mag iemand vier pogingen ondernemen. “Maar als iemand vier keer 38 graden meet, klopt er iets niet. Dan vragen we vriendelijk aan die persoon om een andere keer terug te komen.” Hou je op die manier alle zieken of besmette mensen buiten? “Zeker niet, maar het is wel een extra maatregel die al wat afdoet.”

Geen stormloop verwacht

Maasmechelen Village verwacht geen stormloop aangezien nog steeds enkel shoppers uit de omgeving welkom zijn. Volgens burgemeester Raf Terwingen is deze privé-winkelstraat ongetwijfeld de meest veilige van de provincie. “De meeste shoppingcentra zijn overdekt, en dat is hier al niet het geval. Je zit in de open lucht én hebt veel ruimte. Tegelijk is er beveiliging, wordt er veel gepoetst en zijn overal markeringen aangegeven. Elke winkel neemt ook nog eens aparte maatregelen.”

Tijdstip reserveren

Zo kan je via een app aanduiden wanneer je bij welke winkel wil gaan shoppen. Als je bijvoorbeeld voor de Nike-winkel staat en het te druk is, kan je via de app aangeven dat je graag een tijdstip reserveert. Zo kan je een kwartiertje later terug keren als het minder druk is. Op die manier willen we wachtrijen vermijden.”

De horeca blijft gesloten, enkel afhaal is toegestaan. Zo kan je bitterballen of een frietje uithalen bij Petit Belge, maar mag je die niet ter plaatse opeten. Blijven wandelen en afstand bewaren is noodzakelijk.