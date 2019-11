“Luchtkwaliteit moet omhoog, maar niet meteen via lage-emissiezone”: Maasmechelen werkt aan luchtkwaliteitsplan MMM

18u33 0 Maasmechelen De gemeente Maasmechelen is één van de weinige Vlaamse gemeenten die momenteel concreet aan een luchtkwaliteitsplan werkt. Bedoeling is nog deze legislatuur de luchtkwaliteit te verbeteren. “Een lage-emissiezone is niet meteen de bedoeling”, zegt burgemeester Terwingen.

Volgens Raf Terwingen (CD&V) is het eerst een kwestie van meten. “We willen duidelijk in kaart brengen welke delen van de gemeente aan luchtkwaliteit inboeten en waarom”, vertelt hij. “Dat kan bijvoorbeeld over bepaalde regio’s aan de Rijksweg gaan, of drukke kruispunten. Zodra dat allemaal is opgemeten, volgen er studies waaruit moet blijken hoe we die kwaliteit kunnen verbeteren.”

In Hasselt en Sint-Truiden wordt er nagedacht over lage-emissiezones zoals in Antwerpen al het geval is. “Of dat in een gemeente zoals Maasmechelen gaat, lijkt me andere koek. We hebben niet echt een stadscentrum dat je kan afbakenen. En de Rijksweg snijdt doorheen de gemeente, dus even alle vervuilende wagens verbieden op die as kan ook niet. Bedoeling is wel dat we bepaalde maatregelen kunnen treffen op termijn om de luchtkwaliteit te bevorderen.”