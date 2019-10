“Laat verenigingen onkruid wieden op kerkhoven en zo geld verdienen”: opmerkelijk voorstel in beleidsplan Maasmechelen Marco Mariotti

16 oktober 2019

07u00 0 Maasmechelen Verenigingen die een centje willen bijverdienen, kunnen binnenkort aanspraak doen op de ‘klusjesdienst’ van de gemeente Maasmechelen. Kerkhoven of het openbaar domein onderhouden, kan één van die klusjes zijn. “Een win-winsituatie", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

De toestand van de kerkhoven inzake onkruid, het openbaar domein en rondslingerend afval is voor velen een doorn in het oog. De gemeente is vaak kop van jut, maar te vaak beperkt in tijd en middelen. De meerderheid bestaande uit CD&V en Open Vld komt nu met een origineel idee op de proppen: verenigingen inschakelen die het werk deels overnemen.

“Er zijn heel wat hulpbehoevenden in onze gemeente die het openbaar domein grenzend aan hun voortuin niet onderhouden krijgen", vertelt burgemeester Raf Terwingen (CD&V). “Dat kan gaan over onkruid op het grensgebied, daar waar de grasmaaier van de groendienst niet aan te pas komt. We kunnen daarvoor jeugdverenigingen inschakelen die de handen uit de mouwen steken en bijdragen aan het onderhoud. Een deel kan vergoed worden door de bewoner zelf, en de rest kan aangevuld worden door de gemeente.”

Kerkhoven

Nog concreter is het probleem aan de kerkhoven. Tal van Vlaamse gemeenten kregen afgelopen zomer bakken kritiek over het vele onkruid dat er woedde. “Hier kan je dezelfde regel toepassen. In Oost-Vlaanderen gebeurt dit al. Daar zijn verenigingen verantwoordelijk voor een deel van of het volledige kerkhof. Zij nemen dat onder handen, krijgen een vergoeding van de gemeente en de kerkhoven zijn onkruidvrij. Iedereen is winnaar.”

Draagvlak

“Natuurlijk komt de groendienst in eerste instantie van pas, zéker met hun maaimachines, maar we kunnen niet overal tegelijk zijn. Dit is iets dat we willen onderzoeken. Maar het begint ook bij het draagvlak van de verenigingen. Als blijkt dat de interesse groot is, voeren we dit uit. Indien niemand hierin wil meestappen, zoeken we andere ideeën.”

Oppositiepartij sp.a vindt de alternatieve vorm van onderhoud positief. “Maar je moet daar eerlijk in blijven naar alle verenigingen toe”, zegt Daan Deckers (sp.a). “Vroeger had je een beurtrol voor verenigingen die één avond hielpen bij een kienavond en zo een bedrag kregen. Werkt dit gelijkaardig? Hoe ga je de te onderhouden gebieden verdelen? Er zijn nog veel vragen.”

Terwingen haalt aan dat ook privégrond mogelijk kan worden onderhouden door de verenigingen. “Maar we moeten opletten dat we niet in het vaarwater van de gewone markt komen. Dat is niet de bedoeling.”