“Kleine eilandjes natuur proberen verbinden", Nationaal Park Hoge Kempen wordt dubbel zo groot Marco Mariotti

31 januari 2020

19u02 0 Maasmechelen Het enige Nationaal Park van het land zal dubbel zo groot worden. Dat is het doel tegen 2040. “Limburg telt tal van prachtige kleine en grote natuurgebieden die we op elkaar moeten aansluiten", zegt projectleider Johan Van Den Bosch. Ondermeer ecoducten en tunnels zullen de schakels worden. Het Nationaal Park Hoge Kempen zal zo maar liefst tien gemeenten coveren.

In de jaren dertig sprak men over het potentieel dat een provincie als Limburg had om er een groot natuurreservaat te ontwikkelen. “Maar het zou de industrialisering in de weg staan", klonk het destijds. De toekomstig draaide anders uit. In de jaren negentig al ontstonden ideeën om een Nationaal Park op te richten, net zoals in de Verenigde Staten waar het legendarische Yellowstone - het oudste park ter wereld - tot een parel uitgroeide.

“Ideeën werden plannen, en van 2002 tot 2020 groeide het park tot wat het vandaag is", weet directeur Ignace Schops. “De gemeenten Lanaken, As, Zutendaal, Genk, Dilsen-Stokkem en Maasmechelen hebben elk hun eigen toegangspoort op het park en dat aantal zal nu met vier gemeenten groeien.”

Ecoduct

Concreet gaat het de Duinengordel in Oudsbergen, Bergerven in Maaseik, het Munsterbos in Bilzen en het Thorpark in Genk. “In dit park leven zeldzame dier- en plantensoorten. Het verbinden van al die gebieden op een zo natuurlijk mogelijke wijze is één van de uitdagingen. Onderzoek wees al uit dat kleine natuurgebieden uitdraaien op het verdwijnen van diersoorten en planten. Het worden kleine woestijnen.”

“De wegen die het park doorkruisen moeten veiliger voor dieren, door de bouw van ecoducten, ecotunnels of zelfs ‘ecorecreaducten’ waar je over zou kunnen wandelen of fietsen. Ontsnippering is het doel.” De Boslaan in Dilsen-Stokkem krijgt dergelijke initiatieven.

Toerisme

Het park moet verder worden uitgebouwd met bewegwijzering om toeristen een zo aangenaam mogelijk verblijven te geven. “Uit een rondvraag bij buitenlandse toeristen bleek dat een grote groep de natuur en het landschap in ons land verkoos boven andere troeven", vertelde minister van Natuur en Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “Naast de bestaande poorten komen er drie bij: Commanderij van Gruitrode, 't Eiland in Maaseik en Thorpark in Genk.”

Projectleider Johan Van Den Bosch sloot nog af met het belang van dergelijke parken. En verwees naar een quote van John Muir, de ‘ontdekker’ en bezieler van Yellowstone in de USA. “De mens heeft naast werk en een inkomen, nood aan ontspanning en schoonheid. We hebben een plek nodig om te bezinnen en te spelen. Terugtrekken in de natuur is voeding voor de ziel en het hoofd.”