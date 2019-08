‘Kappermoord’ in november voor assisen BVDH

09 augustus 2019

13u37 0 Maasmechelen De ‘kappermoord’ op Maasmechelaar Hilmi Gedik staat dit najaar voor assisen. Op 1 oktober is er de preliminaire zitting in Tongeren, de jurysamenstelling volgt op 19 november en op 22 november kan het proces dan van start gaan.

Op vrijdag 30 november 2012 werd het levenloze lichaam van Gedik aangetroffen in de hal van zijn woning aan de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. De man werd aan zijn voordeur met meerdere schoten uit een vuurwapen om het leven gebracht. Wellicht werd de moord een avond eerder gepleegd. Het onderzoek kwam uit bij drie Maasmechelaren en later ook bij drie Nederlanders. In Tongeren zullen uiteindelijk S.R. en B.V. als beklaagden voor de volksjury komen.