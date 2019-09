“Ik hoop dat ze u daarboven een gouden fiets geven”, afscheid van verongelukte Romain Paredis Marco Mariotti

14 september 2019

19u21 3 Maasmechelen Een overvolle aula bij crematorium De Tesch in Hasselt nam deze namiddag afscheid van Romain Paredis. De onlangs gepensioneerde zestiger verongelukte zondag op de fiets in Boorsem. “Gisteren zouden we naar Rodos reizen om onze veertigste huwelijksverjaardag te vieren", vertelde zijn vrouw.

Ongeloof. Dat gevoel heerste vandaag na zes dagen nog steeds bij de nabestaanden van Romain Paredis. De altijd zo voorzichtige sportman, liet nu zelf het leven in een verkeersongeval. Enkele honderden familieleden en vrienden waren getuigen van een bijzonder emotionele uitvaartdienst.

“Wie had ooit gedacht dat je nooit meer naar huis zou komen", vertelde zijn vrouw. “Je vertrok zondagochtend geruisloos uit de slaapkamer zodat ik niet zou wakker worden. Normaal zeg ik nog ‘voorzichtig he', net voor je vertrekt. Elke zondagochtend maakte je je rit met de vrienden van de Triatlonclub. Je deed dat zo graag. Honderd kilometer, voor jou was dat nog 'peanuts’."

zijn vrouw en kinderen kwamen steeds op de eerste plaats

“Op 1 mei ging je met pensioen en kreeg je een nieuwe fiets. ‘De mooiste en beste fiets die er nu rond reed’, zei je fier. Je stelde hem zelfs op in je bureau, en niet zomaar in de garage. Nog altijd was je in topvorm en steeds alert. Bijzonder voorzichtig en bezorgd om de anderen, en zo vaak om mij als we samen elektrisch gingen fietsen. En dan moet net jou dit overkomen.”

Familieman

Prachtige foto’s werden getoond van Romain als jonge sporter, tijdens zijn legerdienst, en als jonge vader van twee kinderen. “Romain was een echte familieman, zijn vrouw en kinderen kwamen op de eerste plaats", wisten zijn oud-collega’s van het Fortiskantoor in Zutendaal waar hij directeur was. “En altijd fier als hij over zijn familie vertelde. Steeds positief en goedlachs. Heel punctueel en altijd fijn uitgedost. Een verzorgde nette man die oprecht in u was geïnteresseerd.”

Liedjes van Jelle Cleymans en Stef Bos werden afgespeeld. Net als ‘Er was een Tijd’ van Miel Cools die zingt over een koppel dat elkaar doorheen de jaren steeds beter leert kennen, tot er één van de twee overlijdt.

Ook de vrienden van Triatlonclub Maasland waren talrijk aanwezig. “We kunnen niet geloven dat je er op zondag niet meer zult bij zijn, we u niet meer zullen horen lachen. Geen fietsweekendjes, eindeloze babbels, zoveel gelukzalige momenten. We kunnen het niet geloven. Je was één van de dinosauriërs van de groep, er al bij sinds 1990. Wat gaan we je toch missen.”

Het petekind van Romain speelde aan het einde van de viering nog doedelzak terwijl iedereen een laatste groet mocht brengen. Na afloop werd het lichaam van Romain gecremeerd. De man laat zijn vrouw en kinderen achter.