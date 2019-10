“Iedereen zal het nieuws intussen wel gehoord hebben”: proces Lei Beaumont officieel stopgezet Veronique Coopmans

16 oktober 2019

10u55 1 Maasmechelen Zoals verwacht werd woensdagvoormiddag het assisenproces van Lei Beaumont vroegtijdig afgesloten nadat hij zich op 71-jarige leeftijd in zijn cel van het leven beroofde. Zo eindigt het tweede proces tegen de man na vier dagen zoals het eerste begon: met een lege stoel.

De twee dochters van Lei Beaumont, beiden in het zwart gekleed en gesteund door hun partner, waren woensdagvoormiddag aanwezig in de rechtbank, samen met de familie van hun moeder.

Nadat voorzitter Camille Liesens de zittingsdag opende met de boodschap ‘Iedereen zal het nieuws intussen wel vernomen hebben’, gaf hij het woord aan openbaar aanklager Patrick Boyen. “Mijnheer Beaumont is deze ochtend overleden in het Jessa-ziekenhuis in Hasselt”, sprak hij. “Zijn overlijden werd vastgesteld om 5.33 uur. Zoals gebruikelijk, wordt ook bij dit overlijden een bijkomend forensisch onderzoek gevoerd. De wetsdokter, recherche en het labo zijn ter plaatse. Op dit ogenblik loopt het onderzoek naar de aard en oorzaak van het overlijden van de heer Beaumont nog. Ik ga daar omwille van privacyredenen verder geen uitspraken over doen. Voor deze zaak is het belangrijk dat mijnheer Beaumont overleden is. Ik breng daar de nodige attesten voor bij. Ik vraag u om de strafvordering vervallen te verklaren en daarmee eindigt het strafrechtelijke deel van dit proces.”

Het hof trok zich vervolgens terug om een arrest op te stellen. De uitspraak volgt nog later vandaag.