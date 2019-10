“Handelsingenieur gevonden die wiskunde wil geven”: ook campus de helix kampt met lerarentekort Marco Mariotti

07 oktober 2019

06u30 0 Maasmechelen Het lerarentekort in Vlaanderen kent ongeziene hoogtes. Dat voelen ze ook bij campus de helix in Maasmechelen, waar ze nog steeds zoeken naar leerkrachten godsdienst en Frans. En voor het vak wiskunde in de derde graad hebben ze nu een handelsingenieur aangeworven. “We moeten soms creatief te werk gaan", geeft de directie toe.

Ziekte, zwangerschap... Er zijn tal van redenen om uit te vallen op het werk. Zo ook in het onderwijs. “Daar staat de volgende leerkracht in de rij al klaar”, zou je denken. Maar niets is minder waar. Aan campus de helix in Maasmechelen zoeken ze al weken naar een leraar godsdienst én Frans. “De vacature werd weken geleden al uitgeschreven", vertelt directeur Mathieu Sijbers. “Die plaatsen waren ingevuld, maar een arbeidsongeval en een zwangerschap zorgden voor langdurige leegte. Helaas krijgen we nergens een antwoord.”

Krijgen die leerlingen dan effectief geen les? “We proberen de ‘studie’ zo beperkt mogelijk te houden. We vangen voorlopig veel op dankzij collega’s die inspringen. Leerkrachten die ‘springuren’ hebben of begeleidingsuren vragen we om dan toch maar les te geven in andere klassen. Het is puzzelen en niét op lange termijn houdbaar.”

De cultuurshock voor een handelsingenieur die plots het onderwijs instapt, is groot Mathieu Sijbers, directie campus de helix

Het vak wiskunde wordt nog maar recent gegeven nadat ook die vacature zowat de ganse maand september openstond. “Het ging om wiskunde in de derde graad TSO. Die vacature is nu eindelijk ingevuld door iemand met een diploma handelsingenieur. Ja, we moeten soms creatief zijn. Gelukkig heeft die persoon al wat ervaring in lesgeven, maar welke handelsingenieur heeft dat nog?”

Frans en wiskunde blijken al langer een probleem op de campus. Er is blijkbaar geen overschot aan leerkrachten voor die vakken. “Daarom gebeurt het steeds vaker dat mensen met een andere achtergrond voor het onderwijs kiezen. Met de juiste begeleiding en het volgen van een D-cursus lukt dat meestal ook wel. Maar de cultuurshock is in veel gevallen groot. Als je vanuit de zachte, industriële of economische sector komt, en plots voor een groep tieners moet lesgeven, is dat niet vanzelfsprekend. Velen onderschatten het.”

Wat de toekomst betreft, is directeur Sijbers bezorgd. “We hebben het laatste jaar beroep kunnen doen op ons lerarenplatform waarin elf leerkrachten zaten. Maar als die poel leeg komt te staan, zitten we met een groot probleem. We gaan zien wat de toekomst brengt”, besluit hij.